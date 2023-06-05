Баланин: В Запорожской области увеличится количество пунктов оформления полисов ОМС

По словам Балицкого, на встрече речь шла о том, чтобы открыть дополнительные пункты оформления полисов ОМС на базе медицинских учреждений. Также заявления можно принимать через Социальный фонд. Студенты-волонтеры смогут консультировать граждан по вопросам оформления полисов ОМС.