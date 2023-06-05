Баланин: В Запорожской области увеличится количество пунктов оформления полисов ОМС

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Во время деловой встречи глава ФФОМС Илья Баланин и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий побеседовали о том, как обеспечить население региона полисами общего медицинского страхования, пишет newizv.ru.
По словам Балицкого, на встрече речь шла о том, чтобы открыть дополнительные пункты оформления полисов ОМС на базе медицинских учреждений. Также заявления можно принимать через Социальный фонд. Студенты-волонтеры смогут консультировать граждан по вопросам оформления полисов ОМС.
Сейчас в Мелитополе работают три центра оформления полисов, в МФЦ также предоставляется данная услуга. Одновременно с этим в области идет формирование цифровых полисов ОМС.
Баланин отметил, что коллеги из Запорожской области получают всю необходимую методологическую помощь. Почти все территориальные фонды направляют своих специалистов в регион, чтобы они помогли наладить систему выдачи ОМС на новых территориях.
По словам главы ФФОМС, задача властей и фонда — добиться того, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь на территории всей Российской Федерации. Для этого необходимо без лишних организационных проволочек оформить новым гражданам полисы общего медицинского страхования.
В телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого опубликована информация, что на данный момент полисы ОМС уже получили более 34 000 жителей региона.