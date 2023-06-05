rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Изображение материала

Баланин: В Запорожской области увеличится количество пунктов оформления полисов ОМС

5 июня 2023, 14:47
Фото: 1MI
В Запорожской области станет больше пунктов, где местные жители смогут оформить полисы ОМС. Такая информация поступила от председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина.

Во время деловой встречи глава ФФОМС Илья Баланин и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий побеседовали о том, как обеспечить население региона полисами общего медицинского страхования, пишет newizv.ru.

По словам Балицкого, на встрече речь шла о том, чтобы открыть дополнительные пункты оформления полисов ОМС на базе медицинских учреждений. Также заявления можно принимать через Социальный фонд. Студенты-волонтеры смогут консультировать граждан по вопросам оформления полисов ОМС.

Сейчас в Мелитополе работают три центра оформления полисов, в МФЦ также предоставляется данная услуга. Одновременно с этим в области идет формирование цифровых полисов ОМС.

Баланин отметил, что коллеги из Запорожской области получают всю необходимую методологическую помощь. Почти все территориальные фонды направляют своих специалистов в регион, чтобы они помогли наладить систему выдачи ОМС на новых территориях.

По словам главы ФФОМС, задача властей и фонда — добиться того, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь на территории всей Российской Федерации. Для этого необходимо без лишних организационных проволочек оформить новым гражданам полисы общего медицинского страхования.

В телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого опубликована информация, что на данный момент полисы ОМС уже получили более 34 000 жителей региона.

Подпишитесь
В Таганроге упал беспилотник, а жители Ростова взбунтовались против новых трамваев
Сегодня, 15:06
«Это шантаж»: Вассерман высказался о падении беспилотника в Таганроге
Сегодня, 13:48
Дополнительные коридоры для транспорта появятся на границе Ростовской области с ДНР
Сегодня, 15:07
На упавшем в Таганроге беспилотнике были изображены звезды
Сегодня, 14:08
В Ростове «Новые люди» помогли провести праздник для особенных детей
Сегодня, 12:52
Элитный жилой дом «Собрание» построят в историческом центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:14