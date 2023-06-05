rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Изображение материала

Банк «Центр-инвест» пополнил список лучших ESG-проектов РФ

5 июня 2023, 15:56
Фото: 1MI
1 июня в российской столице прошел форум «Лучшие ESG-проекты России». Победителем в категории «ESG-трансформация бизнеса» стал банк «Центр-инвест», представивший рейтинговую модель оценки ESG-рисков кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса.

На ежегодно проходящем форуме «Лучшие ESG-проекты России» демонстрируются эффективные практики управления в области экологии, социальной сферы и корпоративной деятельности. В докладе Александра Долганова, зампредседателя правления банка «Центр-инвест», принявшего участие в форуме, сообщалось об опыте организации по использованию нефинансовой оценки кредитных займов на базе модели ESG-рейтингов кредитов малому и среднему бизнесу, интегрированной в 2022 году.

ESG-рейтинг представляет собой экспресс-оценку эффективности управления предприятием с учетом экологических, социальных и управленческих рисков. Эти рейтинги используются банком в процессе формирования заключения о платежеспособности клиента вместе с традиционным финансовым анализом деятельности.

Банк «Центр-инвест» входит в число самых крупных банков регионов юга Российской Федерации, который использует в своей работе бизнес-модель ESG-банкинга. Кроме системы ESG-рейтингов, банком реализуется программа энергоэффективности, внедряются зеленые продукты, а также осуществляется оценка углеродного следа — количества выбрасываемого в атмосферу углекислого газа от прогнозируемого потребления общего объема энергоресурсов в многоквартирном доме.

Банк постоянно проводит работу по повышению финансовой грамотности граждан, поддерживает стартапы начинающих бизнесменов, способствует росту действующих бизнесов. На сегодняшний день банк инвестировал 418,8 млрд рублей в цели устойчивого развития и 389,8 млрд рублей в нацпроекты.

Подпишитесь
В Таганроге упал беспилотник, а жители Ростова взбунтовались против новых трамваев
Сегодня, 15:06
«Это шантаж»: Вассерман высказался о падении беспилотника в Таганроге
Сегодня, 13:48
Дополнительные коридоры для транспорта появятся на границе Ростовской области с ДНР
Сегодня, 15:07
На упавшем в Таганроге беспилотнике были изображены звезды
Сегодня, 14:08
В Ростове «Новые люди» помогли провести праздник для особенных детей
Сегодня, 12:52
Элитный жилой дом «Собрание» построят в историческом центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:14