Банк «Центр-инвест» пополнил список лучших ESG-проектов РФ

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
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Updated Сегодня, 15:57
На ежегодно проходящем форуме «Лучшие ESG-проекты России» демонстрируются эффективные практики управления в области экологии, социальной сферы и корпоративной деятельности. В докладе Александра Долганова, зампредседателя правления банка «Центр-инвест», принявшего участие в форуме, сообщалось об опыте организации по использованию нефинансовой оценки кредитных займов на базе модели ESG-рейтингов кредитов малому и среднему бизнесу, интегрированной в 2022 году.
ESG-рейтинг представляет собой экспресс-оценку эффективности управления предприятием с учетом экологических, социальных и управленческих рисков. Эти рейтинги используются банком в процессе формирования заключения о платежеспособности клиента вместе с традиционным финансовым анализом деятельности.
Банк «Центр-инвест» входит в число самых крупных банков регионов юга Российской Федерации, который использует в своей работе бизнес-модель ESG-банкинга. Кроме системы ESG-рейтингов, банком реализуется программа энергоэффективности, внедряются зеленые продукты, а также осуществляется оценка углеродного следа — количества выбрасываемого в атмосферу углекислого газа от прогнозируемого потребления общего объема энергоресурсов в многоквартирном доме.
Банк постоянно проводит работу по повышению финансовой грамотности граждан, поддерживает стартапы начинающих бизнесменов, способствует росту действующих бизнесов. На сегодняшний день банк инвестировал 418,8 млрд рублей в цели устойчивого развития и 389,8 млрд рублей в нацпроекты.