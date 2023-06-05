Банк «Центр-инвест» пополнил список лучших ESG-проектов РФ

На ежегодно проходящем форуме «Лучшие ESG-проекты России» демонстрируются эффективные практики управления в области экологии, социальной сферы и корпоративной деятельности. В докладе Александра Долганова, зампредседателя правления банка «Центр-инвест», принявшего участие в форуме, сообщалось об опыте организации по использованию нефинансовой оценки кредитных займов на базе модели ESG-рейтингов кредитов малому и среднему бизнесу, интегрированной в 2022 году.