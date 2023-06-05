Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Начальная цена контракта составляет 74 миллиона рублей, победитель станет известен 20 июня. Ему предстоит провести дноуглубительные работы на Азово-Донском морском канале в 2023 году.
Согласно техническому заданию, реализацию проекта нужно будет начать в августе 2023 года и завершить в ноябре этого же года. Объем дноуглубительных работ составит 150 тысяч кубометров.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области собираются углубить дно на 43 километрах Дона от Азова до Аксая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.