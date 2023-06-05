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Более 74 млн руб потратят на углубление дна в Ростовской области в 2023 году

5 июня 2023, 07:08
Фото: public-domain-image.com
Более 74 млн руб потратят на углубление дна в Ростовской области в 2023 году
«Росморпорт» выберет подрядчика, который проведет дноуглубительные работы в Ростовской области, говорится на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 74 миллиона рублей, победитель станет известен 20 июня. Ему предстоит провести дноуглубительные работы на Азово-Донском морском канале в 2023 году.

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Согласно техническому заданию, реализацию проекта нужно будет начать в августе 2023 года и завершить в ноябре этого же года. Объем дноуглубительных работ составит 150 тысяч кубометров.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области собираются углубить дно на 43 километрах Дона от Азова до Аксая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Реализация проекта#Крупные проект#Илья Протвинов
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