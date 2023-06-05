Большинство россиян планируют двухнедельный отпуск с бюджетом не менее 50 тыс. рублей

Исследование, проведенное РШУ среди сотрудников различных сфер бизнеса, показало, что 55% опрошенных планируют взять две недели отпуска, в то время как менее 7% респондентов рассматривают отпуск продолжительностью менее недели, и 6,9% рассматривают отпуск длительностью месяц и более, пишет газета «Известия».