Большинство россиян планируют двухнедельный отпуск с бюджетом не менее 50 тыс. рублей

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Исследование, проведенное РШУ среди сотрудников различных сфер бизнеса, показало, что 55% опрошенных планируют взять две недели отпуска, в то время как менее 7% респондентов рассматривают отпуск продолжительностью менее недели, и 6,9% рассматривают отпуск длительностью месяц и более, пишет газета «Известия».
82,7% респондентов планируют провести отпуск внутри России, что может быть связано с ограничениями на международные поездки, вызванными пандемией COVID-19.