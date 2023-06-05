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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Большинство россиян планируют двухнедельный отпуск с бюджетом не менее 50 тыс. рублей

5 июня 2023, 13:29
Большинство россиян планируют взять двухнедельный отпуск летом, провести его в России и потратить не менее 50 тыс. рублей, согласно исследованию Русской школы управления (РШУ).

Исследование, проведенное РШУ среди сотрудников различных сфер бизнеса, показало, что 55% опрошенных планируют взять две недели отпуска, в то время как менее 7% респондентов рассматривают отпуск продолжительностью менее недели, и 6,9% рассматривают отпуск длительностью месяц и более, пишет газета «Известия».

82,7% респондентов планируют провести отпуск внутри России, что может быть связано с ограничениями на международные поездки, вызванными пандемией COVID-19.

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