Он добавляет, что спрос на такси во время дождя всегда увеличивается в 1,5-2 раза. «Заказов на поездки становится значительно больше. В отличие от других товаров, в такси не действует правило „если чего-то много, то лишь бы продать“. Если спрос есть, он не исчезнет, и люди готовы заплатить больше практически в любом случае, особенно если погода плохая», — рассказывает таксист.