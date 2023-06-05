Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
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Updated Сегодня, 09:16
С осени 2023 года вступит в силу основная часть обширного закона о такси. Новый документ объединит множество существующих правил и внесет некоторые новшества. Одним из изменений будет создание трех важных реестров в регионах, которые позволят запретить некоторым водителям работать в сфере такси. Кроме того, закон введет положения об ответственности для служб заказа такси.
В каждом субъекте России появятся три информационных ресурса для сферы такси:
Службы заказа такси будут обязаны ежедневно проверять информацию о разрешениях в реестре перевозчиков и данные в реестре такси. Передача заказа перевозчику или водителю будет разрешена только при выполнении следующих условий:
Кроме того, номер записи в реестре перевозчиков будет обязательно размещаться в салоне такси.
На данный момент подобные правила отсутствуют.
В сфере пассажирских перевозок введут ограничения для водителей. Нельзя будет работать таксистом:
Если у водителя имеется непогашенное судимость за серьезные преступления или его преследуют по Уголовному кодексу РФ за такие преступления, он также не будет допущен к работе в такси. Эта мера действует с марта 2023 года.
Будут введены новые положения об ответственности, касающиеся ущерба, нанесенного жизни, здоровью и/или имуществу пассажира. Некоторые из этих положений включают:
Служба такси будет нести солидарную ответственность с лицом, у которого отсутствовало разрешение на перевозку или которому было аннулировано или приостановлено разрешение.
Служба такси будет нести субсидиарную ответственность вместе с перевозчиком в отношении возмещения реального ущерба, который не покрывается страховкой ОСАГО или обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчика.
На данный момент подобные правила отсутствуют.
В Ростовской области после пандемии в сфере пассажироперевозок и услуг такси остались работать более 60 компаний.
Интересным фактом является то, что за 2022 год ликвидировали 14 компаний, за 2021 год — 14 организаций, а за 2020 год — 13 предприятий. Таким образом за период пандемии коронавируса в Ростовской области перестали существовать всего 41 компания, предоставляющая услуги пассажироперевозок. Это практически треть компаний по оказанию услуг такси, что прекратили свою деятельность в период с января 2005 года.
Жители Ростовской области часто жалуются, что во время непогоды резко растут цены на такси. Один из водителей назвал причины роста стоимости.
Увеличение цен на такси в плохую погоду обусловлено высоким спросом, так рассказал ростовский таксист Акоп Еремян в интервью корреспонденту издания RostovGazeta. По его словам, повышенные тарифы на такси в непогоду компенсируют дополнительные усилия и затраты водителя.
Еремян объясняет: «В плохую погоду нам приходится приложить больше усилий, чтобы комфортно и безопасно доставить пассажира. На дороге возникает больше аварийных ситуаций».
Он добавляет, что спрос на такси во время дождя всегда увеличивается в 1,5-2 раза. «Заказов на поездки становится значительно больше. В отличие от других товаров, в такси не действует правило „если чего-то много, то лишь бы продать“. Если спрос есть, он не исчезнет, и люди готовы заплатить больше практически в любом случае, особенно если погода плохая», — рассказывает таксист.
Он также указывает, что во время дождя на дорогах скорость движения замедляется, возникает больше пробок, что увеличивает расход бензина.