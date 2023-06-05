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Что запретят таксистам с 1 сентября 2023 года в Ростовской области

5 июня 2023, 09:14
Фото: Nigel Hoult/CC BY 2.0/flickr.com
Что запретят таксистам с 1 сентября 2023 года в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, с 1 сентября, вступят в силу нововведения в сфере перевозок легковым такси. Что изменится для местных жителей и водителей, в материале RostovGazeta.

Что известно про закон «О такси»

С осени 2023 года вступит в силу основная часть обширного закона о такси. Новый документ объединит множество существующих правил и внесет некоторые новшества. Одним из изменений будет создание трех важных реестров в регионах, которые позволят запретить некоторым водителям работать в сфере такси. Кроме того, закон введет положения об ответственности для служб заказа такси.

Реестры для такси

В каждом субъекте России появятся три информационных ресурса для сферы такси:

  • Реестр перевозчиков. В нем отразят информацию об электронном разрешении на перевозку;
  • Реестр такси. Он объединит данные о машинах и их владельцах;
  • Реестр служб заказа такси. В него включат среди прочего адреса, по которым находятся технические средства для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Службы заказа такси будут обязаны ежедневно проверять информацию о разрешениях в реестре перевозчиков и данные в реестре такси. Передача заказа перевозчику или водителю будет разрешена только при выполнении следующих условий:

  1. Информация о разрешении находится в реестре перевозчиков, и данное разрешение не было приостановлено или аннулировано;
  2. Данные о транспортном средстве присутствуют в реестре такси.

Кроме того, номер записи в реестре перевозчиков будет обязательно размещаться в салоне такси.

На данный момент подобные правила отсутствуют.

Кроме того, номер записи в реестре перевозчиков будет обязательно размещаться в салоне такси.Кроме того, номер записи в реестре перевозчиков будет обязательно размещаться в салоне такси.
Кроме того, номер записи в реестре перевозчиков будет обязательно размещаться в салоне такси.
Фото: 1MI

Кому запретят работать в такси

В сфере пассажирских перевозок введут ограничения для водителей. Нельзя будет работать таксистом:

  1. Если у водителя имеется более трех неоплаченных административных штрафов за нарушения в области дорожного движения;
  2. Водитель должен пройти аттестацию по знанию расположения объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, спортивных, медицинских и образовательных учреждений и других мест в регионе. Иначе его не допустят к перевозкам;
  3. Сотрудника повторно лишили прав или арестовали за административные нарушения в сфере дорожного движения. Это произошло до того, как истек год со дня окончания предыдущего срока такого наказания;

Если у водителя имеется непогашенное судимость за серьезные преступления или его преследуют по Уголовному кодексу РФ за такие преступления, он также не будет допущен к работе в такси. Эта мера действует с марта 2023 года.

Кому запретят работать в таксиКому запретят работать в такси
Кому запретят работать в такси
Фото: 1MI

Наказания для служб такси

Будут введены новые положения об ответственности, касающиеся ущерба, нанесенного жизни, здоровью и/или имуществу пассажира. Некоторые из этих положений включают:

  1. Служба такси будет нести солидарную ответственность с лицом, у которого отсутствовало разрешение на перевозку или которому было аннулировано или приостановлено разрешение.

  2. Служба такси будет нести субсидиарную ответственность вместе с перевозчиком в отношении возмещения реального ущерба, который не покрывается страховкой ОСАГО или обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчика.

На данный момент подобные правила отсутствуют.

Сколько компаний такси в Ростовской области

В Ростовской области после пандемии в сфере пассажироперевозок и услуг такси остались работать более 60 компаний.

Интересным фактом является то, что за 2022 год ликвидировали 14 компаний, за 2021 год — 14 организаций, а за 2020 год — 13 предприятий. Таким образом за период пандемии коронавируса в Ростовской области перестали существовать всего 41 компания, предоставляющая услуги пассажироперевозок. Это практически треть компаний по оказанию услуг такси, что прекратили свою деятельность в период с января 2005 года.

Почему растут цены на такси

Жители Ростовской области часто жалуются, что во время непогоды резко растут цены на такси. Один из водителей назвал причины роста стоимости.

Почему растут цены на таксиПочему растут цены на такси
Почему растут цены на такси
Фото: 1MI

Увеличение цен на такси в плохую погоду обусловлено высоким спросом, так рассказал ростовский таксист Акоп Еремян в интервью корреспонденту издания RostovGazeta. По его словам, повышенные тарифы на такси в непогоду компенсируют дополнительные усилия и затраты водителя.

Еремян объясняет: «В плохую погоду нам приходится приложить больше усилий, чтобы комфортно и безопасно доставить пассажира. На дороге возникает больше аварийных ситуаций».

Он добавляет, что спрос на такси во время дождя всегда увеличивается в 1,5-2 раза. «Заказов на поездки становится значительно больше. В отличие от других товаров, в такси не действует правило „если чего-то много, то лишь бы продать“. Если спрос есть, он не исчезнет, и люди готовы заплатить больше практически в любом случае, особенно если погода плохая», — рассказывает таксист.

Он также указывает, что во время дождя на дорогах скорость движения замедляется, возникает больше пробок, что увеличивает расход бензина.

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