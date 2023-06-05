Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
По словам депутата, ВСУ сейчас крайне важно показать своим западным хозяевам, что миллиарды долларов, которые отнюдь не целиком дошли до назначенных целей, все-таки дают свои результаты. Поэтому ВСУ продолжают совершать отчаянные попытки прорваться.
«По всем направлениям, и на Запорожском, и на Краснолиманском, за минувшие двое суток Украина потеряла огромное количество личного состава, техники. Наша казачья бригада уже не обороняется, а потихоньку продвигается вперед», — отмечает Виктор Водолацкий.
Собеседник подчеркивает, что на местах заметна агония руководства ВСУ, которое, не жалея людей, бросает своих солдат, свои подразделения в мясорубку.
«Они же не беспокоятся из-за числа погибших. Им важно показать, что где-то что-то сделано, или что хотя бы на 15 метров вперед, они закрепились. Но сейчас, там, где были ночью прорывы — все локализовано. Наши бойцы работают, и работают очень хорошо», — резюмирует депутат.
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