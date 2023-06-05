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Депутат от Ростовской области Водолацкий рассказал о ситуации в зоне СВО в июне 2023

5 июня 2023, 12:51
Фото: mil.ru
Депутат от Ростовской области Водолацкий рассказал о ситуации в зоне СВО в июне 2023
ВСУ предпринимают отчаянные попытки прорваться хотя бы где-то, но получают по зубам, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

По словам депутата, ВСУ сейчас крайне важно показать своим западным хозяевам, что миллиарды долларов, которые отнюдь не целиком дошли до назначенных целей, все-таки дают свои результаты. Поэтому ВСУ продолжают совершать отчаянные попытки прорваться.

«По всем направлениям, и на Запорожском, и на Краснолиманском, за минувшие двое суток Украина потеряла огромное количество личного состава, техники. Наша казачья бригада уже не обороняется, а потихоньку продвигается вперед», — отмечает Виктор Водолацкий.

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Собеседник подчеркивает, что на местах заметна агония руководства ВСУ, которое, не жалея людей, бросает своих солдат, свои подразделения в мясорубку.

«Они же не беспокоятся из-за числа погибших. Им важно показать, что где-то что-то сделано, или что хотя бы на 15 метров вперед, они закрепились. Но сейчас, там, где были ночью прорывы — все локализовано. Наши бойцы работают, и работают очень хорошо», — резюмирует депутат.

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