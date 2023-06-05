«Они же не беспокоятся из-за числа погибших. Им важно показать, что где-то что-то сделано, или что хотя бы на 15 метров вперед, они закрепились. Но сейчас, там, где были ночью прорывы — все локализовано. Наши бойцы работают, и работают очень хорошо», — резюмирует депутат.