Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Губернатор Василий Голубев подписал документы о реквизиции нескольких земельных участков на границе с ДНР. Они находятся в непосредственной близости к КПП «Матвеев Курган», «Куйбышево» и «Весело-Вознесенка».
Землю у граждан изымают временно — до 31 декабря этого года. Власти объясняют решение «чрезвычайными обстоятельствами» на границе Ростовской области и ДНР. Там образуются огромные скопления машин. На реквизированных участках обустроят дополнительные коридоры передвижения. Это поможет увеличить пропускную способность КПП.
Изъятые участки относились к землям сельскохозяйственного назначения. Если до 31 декабря проблемы на КПП не решатся, участки изымут бессрочно, а собственникам выплатят компенсацию.
Ранее власти Ростовской области пояснили, какое еще имущество можно реквизировать у дончан.