Землю у граждан изымают временно — до 31 декабря этого года. Власти объясняют решение «чрезвычайными обстоятельствами» на границе Ростовской области и ДНР. Там образуются огромные скопления машин. На реквизированных участках обустроят дополнительные коридоры передвижения. Это поможет увеличить пропускную способность КПП.