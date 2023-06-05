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Дополнительные коридоры для транспорта появятся на границе Ростовской области с ДНР

5 июня 2023, 15:07
Фото: Правительство Ростовской области
На реквизированных землях в Ростовской области появятся коридоры автомобильных пунктов пропуска на границе с ДНР
На реквизированных землях в Ростовской области появятся коридоры автомобильных пунктов пропуска на границе с ДНР, рассказали в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев подписал документы о реквизиции нескольких земельных участков на границе с ДНР. Они находятся в непосредственной близости к КПП «Матвеев Курган», «Куйбышево» и «Весело-Вознесенка».

Землю у граждан изымают временно — до 31 декабря этого года. Власти объясняют решение «чрезвычайными обстоятельствами» на границе Ростовской области и ДНР. Там образуются огромные скопления машин. На реквизированных участках обустроят дополнительные коридоры передвижения. Это поможет увеличить пропускную способность КПП.

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Изъятые участки относились к землям сельскохозяйственного назначения. Если до 31 декабря проблемы на КПП не решатся, участки изымут бессрочно, а собственникам выплатят компенсацию.

Ранее власти Ростовской области пояснили, какое еще имущество можно реквизировать у дончан.

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