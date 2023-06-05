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Двое пьяных мужчин напали на полицейского из Ростовской области

5 июня 2023, 04:57
Фото: 1mi
В Ростовской области задержали двоих человек, которые напали на сотрудника полиции, сообщили в региональном УМВД.

Участковый увидел на улице двух пьяных мужчин, которые нарушали общественный порядок. Он сделал им замечание, но они напали на него и избили.

Тогда сотрудник достал пистолет и выстрелил в воздух, после чего нападавших удалось задержать. Им 29 и 42 года.

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«Теперь все собранные материалы передали следствию. Также подозреваемых привлекли к административной ответственности», — сказано в сообщении.

Ранее пьяная жительница Ростовской области деревянной битой до смерти избила возлюбленного.

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