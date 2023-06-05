Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Участковый увидел на улице двух пьяных мужчин, которые нарушали общественный порядок. Он сделал им замечание, но они напали на него и избили.
Тогда сотрудник достал пистолет и выстрелил в воздух, после чего нападавших удалось задержать. Им 29 и 42 года.
«Теперь все собранные материалы передали следствию. Также подозреваемых привлекли к административной ответственности», — сказано в сообщении.
Ранее пьяная жительница Ростовской области деревянной битой до смерти избила возлюбленного.