«Единая Россия» помогла военным в зоне СВО на 7 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Это квадрокоптеры, противодронные комплексы, комплекты оборудования для управления беспилотными аппаратами, автомобили с необходимыми ремкомплектами и специальную экипировку.
Генеральный директор фонда «Наша Правда» Александр Бровченко подчеркнул, что совместными усилиями с «Единой Россией» и добровольцами МГЕР фонд продолжит оказывать поддержку военнослужащим в зоне специальной военной операции.
С начала апреля фонд «Наша Правда» и партия «Единая Россия» оказали помощь 1-му армейскому корпусу ДНР, 58-й армии, 4-й армии ВВС и ПВО, а также воинским частям ВДВ. В начале июня в штаб ВДВ были доставлены квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.
В рамках помощи были переданы средства связи в подразделения 58-й армии в Бердянске, а в Луганске военнослужащие войсковой части 33000 получили антидроновые ружья. В Херсонской области военная часть получила автомобили повышенной проходимости.
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул, что они доставляют на передовую линию средства разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, способные оперативно достигнуть зоны боевого соприкосновения и эвакуировать раненых, оказывают поддержку радиостанциями, средствами электронной борьбы — всем, что создает купола для бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны, а также сотрудничают с командирами подразделений, и все необходимое доходит до передовой.
Он отметил, что в общей сложности партия «Единая Россия» уже собрала более 7 миллиардов рублей для оказания помощи фронту.
Напомним, что 18 апреля было подписано соглашение между «Единой Россией» и фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда», предусматривающее помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашение включает поддержку волонтеров «Единой России», гуманитарную помощь, закупку оборудования и медикаментов, а также доставку этих грузов на передовую и в новые регионы, сообщается на сайте партии ER.RU.
Донская «Единая Россия» постоянно оказывает поддержку мобилизованным, добровольцам и военнослужащим из Ростовской области, находящимся в зоне специальной военной операции. В дополнение к гособеспечению депутаты донского парламента, представители регионального отделения партии, «молодогвардейцы» и партийные волонтеры регулярно доставляют бойцам на передовую спецтехнику, элементы амуниции и средства первой необходимости.
«Совсем недавно доставили ребятам очередной груз помощи на линию боевого соприкосновения в ЛНР — передали средства защиты, медикаменты, генераторы и другое оборудование. Ранее также привозили стройматериалы, транспорт, комплекты формы и предметы экипировки. Наши бойцы знают, что донские единороссы всегда рядом и готовы помочь», — подчеркнул заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Максим Гелас.
Парламентарий также отметил, что активное участие в этой миссии принимают неравнодушные жители Донского региона.
«В каждой партии груза мы везем маскировочные сети и окопные свечи, а также теплые вещи, изготовленные дончанами для наших ребят. И, конечно, детские письма, в которых маленькие жители Дона передают слова поддержки военнослужащим», — рассказал он.