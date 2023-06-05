«Единая Россия» помогла военным в зоне СВО на 7 миллиардов рублей

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул, что они доставляют на передовую линию средства разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, способные оперативно достигнуть зоны боевого соприкосновения и эвакуировать раненых, оказывают поддержку радиостанциями, средствами электронной борьбы — всем, что создает купола для бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны, а также сотрудничают с командирами подразделений, и все необходимое доходит до передовой.