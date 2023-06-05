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Эксперт Брыканов рассказал, чем можно заразиться от укуса комара в Ростовской области

5 июня 2023, 19:58
Фото: Dunpharlain/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Чем можно заразиться от укуса комара в Ростовской области
Вероятность заразиться малярией от укуса комара выше ночью, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

По словам Дмитрия Брыканова, Ростовскую область населяет более пяти различных видов комаров.

«Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что через укус комара человек заболевает малярией. Эта болезнь больше характерна для тропиков, комар заносит вирус через свою слюну», — рассказывает эколог.

Он добавляет, что вирус малярии, попадая в организм человека, сначала отправляется в печень для размножения. Только после этого он начинает проникать в клетки крови.

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«Малярийные комары наиболее активны ночью, поэтому в вечернее время лучше закрывать открытые участки кожи, если вы выходите на улицу», — говорит Брыканов.

Эколог поясняет, что комары могут заразить укушенного желтой лихорадкой. Такие комары обычно кусают днем.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области миллионы тратят на комаров, страдают от хлопков и наркоманов.

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