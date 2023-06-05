Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
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Updated Сегодня, 20:00
По словам Дмитрия Брыканова, Ростовскую область населяет более пяти различных видов комаров.
«Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что через укус комара человек заболевает малярией. Эта болезнь больше характерна для тропиков, комар заносит вирус через свою слюну», — рассказывает эколог.
Он добавляет, что вирус малярии, попадая в организм человека, сначала отправляется в печень для размножения. Только после этого он начинает проникать в клетки крови.
«Малярийные комары наиболее активны ночью, поэтому в вечернее время лучше закрывать открытые участки кожи, если вы выходите на улицу», — говорит Брыканов.
Эколог поясняет, что комары могут заразить укушенного желтой лихорадкой. Такие комары обычно кусают днем.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области миллионы тратят на комаров, страдают от хлопков и наркоманов.