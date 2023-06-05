Элитный жилой дом «Собрание» построят в историческом центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Семиэтажный дом-резиденция «Собрание» пополнит коллекцию уникальных жилых объектов с переосмыслением классической архитектуры, высоким качеством строительства и оснащением самыми передовыми технологиями. Застройщик анонсировал старт продаж первых апартаментов.
Проект строительства объекта разработан с учетом исторического окружения. Фасад дома-резиденции будет подчеркивать характер купеческой застройки в центре города благодаря применению метода трехчастного деления фасада: средняя и верхняя части задвинуты внутрь относительно нижней. Таким образом, в перспективе улицы Социалистической визуально воспринимается только нижняя часть высотой в два этажа, как и окружающая среда. Начиная с третьего этажа, фасад дома выполнен в светлых оттенках, что позволяет получить эффект «парения» и не перегружать проект.
На закрытой камерной территории находится всё необходимое для комфортной жизни резидентов. Дизайн лобби, где можно встретиться с гостями, назначить деловую встречу, подождать такси или отдохнуть, будет выполнен с учетом современных мировых тенденций. Получить гастрономическое удовольствие и безупречное обслуживание резиденты дома смогут в ресторане с приватной зоной. В распоряжении собственников квартир будет библиотека, приватная зона для работы, бьюти-коворкинг и детский игровой клуб. Кроме того, в «Собрании» предусмотрят отельный сервис: в зоне круглосуточной рецепции собственники смогут заказать клининг, отдать вещи в химчистку, вызвать такси, организовать доставку продуктов и посылок.
Клиентам будет предложено 169 лотов площадью от 48 до 164 кв. м — от однокомнатных квартир, пользующихся спросом, до двухуровневых квартир, пентхаусов и квартир с личными террасами. В большинстве из них будут предусмотрены гардеробная, раздельный санузел и прачечная комната, а также техническая возможность объединения жилых помещений.
Фасад дома будет утеплен специальным покрытием на основе негорючего материала натурального происхождения, который хорошо сохраняет тепло в квартире. Все необходимые расчеты позволили вывести проект на категорию энергоэффективности А++. Особое внимание девелопер уделил инженерному оснащению дома. Для сохранения аутентичности внешнего вида дома блоки кондиционеров будут стоять на кровле здания. Для автономности от городских сетей в новом проекте предусмотрена собственная котельная, благодаря чему горячее водоснабжение и отопление не будут зависеть от технических работ и отключений в городе. Также будет установлена двухуровневая водоочистительная система с установкой в каждой квартире: для хозяйственных нужд и питьевая — с подачей на кухню.
Дом-резиденция «Собрание» будет обслуживаться с помощью системы «умный дом», которая предполагает установку приложения для взаимодействия резидента и управляющей компанией, датчиков протечки в квартирах, Wi-fi на территории двора и лобби, камер наблюдения в холлах, лифтах, лобби и паркинге, рассчитанном на 163 машиноместа и оснащенном круглосуточным видеонаблюдением и станциями зарядки для электромобилей.
Одна из важнейших задач, которую ставит перед собой ГК «Альянс», — высокое качество строительно-монтажных работ, поэтому в каждой квартире предусмотрена профессиональная шумоизоляция пола и стен, а также теплые водяные полы для настройки индивидуального микроклимата. Для остекления панорамных окон с французскими и классическими балконами используется премиальный мультифункциональный алюминиевый профиль, который поддерживает комфортную температуру в помещении, защищает мебель и напольное покрытие от выгорания.
Во дворе предполагается создание тихой парковой зоны — с беседками, лавочками, фонтаном, и активной — с детскими и спортивными площадками. Активная зона будет располагаться поодаль от окон жилых квартир. В тихой зоне внутреннего двора будет располагаться просторный парк с ландшафтным дизайном, растениями, которые цветут круглый год, и фонтаном.
Получить подробную информацию о доме-резиденции «Собрание» можно в офисе отдела продаж по номеру телефона: 8-863-204-61-89.
Проектная декларация: http://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/52290
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erid: LjN8K65kz