Элитный жилой дом «Собрание» построят в историческом центре Ростова-на-Дону

Фасад дома будет утеплен специальным покрытием на основе негорючего материала натурального происхождения, который хорошо сохраняет тепло в квартире. Все необходимые расчеты позволили вывести проект на категорию энергоэффективности А++. Особое внимание девелопер уделил инженерному оснащению дома. Для сохранения аутентичности внешнего вида дома блоки кондиционеров будут стоять на кровле здания. Для автономности от городских сетей в новом проекте предусмотрена собственная котельная, благодаря чему горячее водоснабжение и отопление не будут зависеть от технических работ и отключений в городе. Также будет установлена двухуровневая водоочистительная система с установкой в каждой квартире: для хозяйственных нужд и питьевая — с подачей на кухню.