Еще один отряд казачьей бригады «Дон» отправился из Новочеркасска в зону СВО

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В воскресенье, 4 июня, Виктор Водолацкий объявил, что на службу в зону спецоперации направились донские казаки. На общем снимке изображено не менее 40 человек в военной форме, которые собираются присоединиться к военнослужащим в зоне СВО.
Бойцов проводили на фронт после церемонии освящения знамени в Новочеркасском войсковом казачьем соборе и вручении памятных подарков.
«Под старинный русский марш „Прощание Славянки“ казаки отправились за победами и славой! Дон — смерти нет!», — сказано в сообщении депутата.
Ранее в зоне СВО от полученного ранения скончался житель Ростовской области Денис Половник.