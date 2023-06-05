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Еще один отряд казачьей бригады «Дон» отправился из Новочеркасска в зону СВО

5 июня 2023, 08:33
Фото: ТГ канал brigada_don
Еще один отряд казачьей бригады «Дон» отправился из Новочеркасска в зону СВО
В Новочеркасске проводили в зону СВО очередной отряд Сводной казачьей бригады «Дон», об этом сообщил ростовский депутат Виктор Водолацкий в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 4 июня, Виктор Водолацкий объявил, что на службу в зону спецоперации направились донские казаки. На общем снимке изображено не менее 40 человек в военной форме, которые собираются присоединиться к военнослужащим в зоне СВО.

Ростовский депутат Водолацкий объявил о наборе добровольцев в казачью бригаду «Дон»
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Бойцов проводили на фронт после церемонии освящения знамени в Новочеркасском войсковом казачьем соборе и вручении памятных подарков.

«Под старинный русский марш „Прощание Славянки“ казаки отправились за победами и славой! Дон — смерти нет!», — сказано в сообщении депутата.

Ранее в зоне СВО от полученного ранения скончался житель Ростовской области Денис Половник.

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