«Они надеются, что напуганные люди начнут кошмарить руководство. Это стандартная для террористов практика. Надо иметь в виду, что если мы поддадимся на этот шантаж, то он никуда не исчезнет. А наоборот, станет гораздо больше. Поэтому все, что сейчас можно сделать — продолжать ликвидацию террористов», — резюмирует собеседник.