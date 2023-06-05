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«Это шантаж»: Вассерман высказался о падении беспилотника в Таганроге

5 июня 2023, 13:48
Фото: VoidWanderer/cc by sa 4.0/wikimedia/org
«Это шантаж»: Вассерман высказался о падении беспилотника в Таганроге

Депутат Вассерман заявил, что Украина хочет запугать жителей Ростовской области

Украина запускает беспилотники с одной целью — запугать наших жителей, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что власти Ростовской области подтвердили падение БПЛА 3 июня в Таганроге. По заявлениям чиновников, беспилотник потерял управление и упал на пустырь, вдали от жилых домов.

«Откуда он был выпущен — гадать не берусь. Для этого надо смотреть, какая модель у беспилотника, какие технические возможности. Но для чего Украина это делает, вполне понятно — в надежде запугать нас», — отмечает Анатолий Вассерман.

Власти Ростовской области подтвердили падение беспилотника в Таганроге
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Депутат разъясняет, что речь не идет о том, чтобы запугать исключительно жителей Ростовской области. Это касается всех россиян.

«Они надеются, что напуганные люди начнут кошмарить руководство. Это стандартная для террористов практика. Надо иметь в виду, что если мы поддадимся на этот шантаж, то он никуда не исчезнет. А наоборот, станет гораздо больше. Поэтому все, что сейчас можно сделать — продолжать ликвидацию террористов», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков.

Жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков
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