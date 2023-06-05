Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Напомним, что власти Ростовской области подтвердили падение БПЛА 3 июня в Таганроге. По заявлениям чиновников, беспилотник потерял управление и упал на пустырь, вдали от жилых домов.
«Откуда он был выпущен — гадать не берусь. Для этого надо смотреть, какая модель у беспилотника, какие технические возможности. Но для чего Украина это делает, вполне понятно — в надежде запугать нас», — отмечает Анатолий Вассерман.
Депутат разъясняет, что речь не идет о том, чтобы запугать исключительно жителей Ростовской области. Это касается всех россиян.
«Они надеются, что напуганные люди начнут кошмарить руководство. Это стандартная для террористов практика. Надо иметь в виду, что если мы поддадимся на этот шантаж, то он никуда не исчезнет. А наоборот, станет гораздо больше. Поэтому все, что сейчас можно сделать — продолжать ликвидацию террористов», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков.