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Фейком является обращение президента о всеобщей мобилизации

5 июня 2023, 17:48
Фото: 1mi
Опубликованное в Сети якобы заявление главы государства Владимира Путина по поводу всеобщей мобилизации оказалось фейком.

Чтобы получить ролик, неизвестным потребовалась технология синтеза изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей, которая называется дипфейк. Поэтому на экранах выглядело так будто президент России Владимир Путин объявил всеобщую мобилизацию и заявил о введении военного положения.

Появились подтверждения того, что ролик был создан нейросетью и является фейковым. Telegram-канал «Лапша Медиа» проанализировал его с помощью алгоритмов системы «Зефир» — программы для мониторинга аудиовизуальных материалов, в том числе выявления дипфейков.

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«Система показала, что на 87% видео является фейковым. Это говорит о том, что материал является искусственно созданным», — пишет канал.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал случившееся ТАСС и заявил, что произошедшее было взломом. По его словам, глава государства не выступал с экстренным телерадиообращением.

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#Илья Протвинов#Фейки о мобилизации#Фейки в России#Ложь про мобилизацию#Ложь о военном положении
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