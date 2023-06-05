Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Чтобы получить ролик, неизвестным потребовалась технология синтеза изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей, которая называется дипфейк. Поэтому на экранах выглядело так будто президент России Владимир Путин объявил всеобщую мобилизацию и заявил о введении военного положения.
Появились подтверждения того, что ролик был создан нейросетью и является фейковым. Telegram-канал «Лапша Медиа» проанализировал его с помощью алгоритмов системы «Зефир» — программы для мониторинга аудиовизуальных материалов, в том числе выявления дипфейков.
«Система показала, что на 87% видео является фейковым. Это говорит о том, что материал является искусственно созданным», — пишет канал.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал случившееся ТАСС и заявил, что произошедшее было взломом. По его словам, глава государства не выступал с экстренным телерадиообращением.