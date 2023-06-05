Чтобы получить ролик, неизвестным потребовалась технология синтеза изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей, которая называется дипфейк. Поэтому на экранах выглядело так будто президент России Владимир Путин объявил всеобщую мобилизацию и заявил о введении военного положения.