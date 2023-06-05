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Главный храм ЮВО получил походные иконы и мощи Александра Невского и Иоанна Русского

5 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI
Главный храм ЮВО получил походные иконы и мощи Александра Невского и Иоанна Русского
В Ростовской области главному храму ЮВО вручили походные иконы и мощи святых, подробностями поделились в пресс-службе Южного военного округа.

В пресс-службе рассказали, что коллекция реликвий главного храма ЮВО пополнилась походными иконами и мощами Александра Невского и Иоанна Русского.

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Фото: mil.ru

Представители пресс-службы рассказали, что иконы передала в храм президент Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия матушка Наталия Мезенцева. Эти иконы и мощи имеют особенный смысл, поскольку оба святых считаются покровителями военных, вдов, сирот, а также заступниками обиженных.

Ранее стало известно, сколько донские храмы просят за молитву за здравие участников СВО.

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