Главный храм ЮВО получил походные иконы и мощи Александра Невского и Иоанна Русского

Представители пресс-службы рассказали, что иконы передала в храм президент Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия матушка Наталия Мезенцева. Эти иконы и мощи имеют особенный смысл, поскольку оба святых считаются покровителями военных, вдов, сирот, а также заступниками обиженных.