Главный храм ЮВО получил походные иконы и мощи Александра Невского и Иоанна Русского

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В пресс-службе рассказали, что коллекция реликвий главного храма ЮВО пополнилась походными иконами и мощами Александра Невского и Иоанна Русского.
Представители пресс-службы рассказали, что иконы передала в храм президент Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия матушка Наталия Мезенцева. Эти иконы и мощи имеют особенный смысл, поскольку оба святых считаются покровителями военных, вдов, сирот, а также заступниками обиженных.
Ранее стало известно, сколько донские храмы просят за молитву за здравие участников СВО.