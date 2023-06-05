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Из Ростова в Ейск с 10 июня до 30 сентября будут ходить сезонные электрички

5 июня 2023, 11:16
Фото: Елена Березина/cc buy/wikimedia.org
Из Ростова в Ейск с 10 июня до 30 сентября будут ходить сезонные электрички
Из Ростова в Ейск 10 июня запустят сезонные электрички, они будут перевозить пассажиров четыре месяца, об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Согласно данным пресс-службы, первые электрички из Ростова в Ейск отправятся уже в эту субботу, 10 июня. Это поезда будут осуществлять пассажироперевозки по праздникам и выходным, поезд будет отправляться из Ростова в 06.45 мск, чтобы прибыть в Ейск через три часа и десять минут — к 09.55. Обратно поезд будет отправляться в 17.48, чтобы вернуться в Ростов в 20.41 мск. Стоимость билета на весь маршрут составит 478 рублей, в пути электричка сделает остановки в Батайске, Орлове, Староминской и Старощербиновской.

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«В 2023 году составы будут ходить порядка четырех месяцев и завершат курсирование 30 сентября», — сказано в сообщении.

Ранее в РЖД поделились планами по строительству скоростной дороги из Ростова в Москву.

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