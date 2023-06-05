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Концерт осудившей СВО Дианы Арбениной снова перенесли в Ростове

5 июня 2023, 19:55
Фото: Личная страница ВКонтакте Дианы Арбениной
Диана Арбенина
В Ростове в очередной раз переносится концерт группы «Ночные снайперы», об этом солистка группы Диана Арбенина сообщила в своих соцсетях.

9 июня в Ростове должен был состояться концерт группы «Ночные снайперы». Событие привлекло внимание общественности, в том числе и из-за политических взглядом лидера группы Дианы Арбениной. Ранее она осудила спецоперацию на Украине.

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Сегодня стало известно, что концерт переносится на вторую половину июня. Однако сделано это по инициативе самой Арбениной. Она травмировала позвоночник, упав с лестницы.

«Я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня. В ближайшие дни сообщим даты», — написала певица.

Напомним, многие ростовчане отрицательно высказались об идее провести в Ростове концерт Дианы Арбениной. Ее высказывания о СВО они посчитали неприемлемыми. Комментаторы пишут, что артистка не должна зарабатывать на концертной деятельности в России.

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