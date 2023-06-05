Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
9 июня в Ростове должен был состояться концерт группы «Ночные снайперы». Событие привлекло внимание общественности, в том числе и из-за политических взглядом лидера группы Дианы Арбениной. Ранее она осудила спецоперацию на Украине.
Сегодня стало известно, что концерт переносится на вторую половину июня. Однако сделано это по инициативе самой Арбениной. Она травмировала позвоночник, упав с лестницы.
«Я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня. В ближайшие дни сообщим даты», — написала певица.
Напомним, многие ростовчане отрицательно высказались об идее провести в Ростове концерт Дианы Арбениной. Ее высказывания о СВО они посчитали неприемлемыми. Комментаторы пишут, что артистка не должна зарабатывать на концертной деятельности в России.