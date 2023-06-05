Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В Ростове из-за продолжительных ливней работы по благоустройству приостановили в парке «Дружба». Он находился в Северном микрорайоне города.
На этой неделе погода должна улучшиться. Поэтому власти готовят территорию парка к возобновлению ремонтных работ.
Полностью завершить масштабное благоустройство парка «Дружба» должны в следующем году, уточнил Алексей Логвиненко.
Напомним, в парке планируют оборудовать также скейт-площадку. На это потратят девять миллионов рублей. В проект входят многоуровневая универсальная рампа, стрит-плаза, фанбокс со столом, радиусная разгонка. Работы по установке скейт-площадки начнутся уже в этом году.