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Логвиненко сообщил о приостановке работ по реконструкции парка «Дружба» в Ростове

5 июня 2023, 12:41
Фото: Администрация Ростова
Ливни мешают благоустройству парка «Дружба» в Ростове

В ростовском парке «Дружба» приостановили работы по благоустройству из-за ливней

Из-за ливней работы по благоустройству приостановили в парке «Дружба» в Ростове, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове из-за продолжительных ливней работы по благоустройству приостановили в парке «Дружба». Он находился в Северном микрорайоне города.

На этой неделе погода должна улучшиться. Поэтому власти готовят территорию парка к возобновлению ремонтных работ.

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Полностью завершить масштабное благоустройство парка «Дружба» должны в следующем году, уточнил Алексей Логвиненко.

Напомним, в парке планируют оборудовать также скейт-площадку. На это потратят девять миллионов рублей. В проект входят многоуровневая универсальная рампа, стрит-плаза, фанбокс со столом, радиусная разгонка. Работы по установке скейт-площадки начнутся уже в этом году.

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