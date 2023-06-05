Полностью завершить масштабное благоустройство парка «Дружба» должны в следующем году, уточнил Алексей Логвиненко.



Напомним, в парке планируют оборудовать также скейт-площадку. На это потратят девять миллионов рублей. В проект входят многоуровневая универсальная рампа, стрит-плаза, фанбокс со столом, радиусная разгонка. Работы по установке скейт-площадки начнутся уже в этом году.