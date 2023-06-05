Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В створе улицы Филимоновская и Буденновского, 77/117 ограничена парковка и стоянка машин, а также скорость движения транспорта. Вместе с этим пешеходам нельзя ходить по тротуару в районе строящегося здания.
Кроме того, до 22 февраля будут ограничивать движение на Социалистической от Чехова до Соколова. Здесь ведется строительство жилого дома, поэтому будут запрещать проезд на время въезда и выезда спецтехники.
Аналогичные меры введут на Седова в районе строения 21/1, они продлятся до 15 декабря.
Ранее стало известно, что в центре Ростова из-за модернизации теплосетей перекроют проезд до 25 августа.