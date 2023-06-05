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На Буденновском в Ростове-на-Дону до 15 декабря продлили ограничение движения

5 июня 2023, 08:30
Фото: 1MI
На Буденновском в Ростове-на-Дону до 15 декабря продлили ограничение движения
В Ростове-на-Дону на проспекте Буденновский до 15 декабря продлили ограничение движения транспорта и людей, сообщили в департаменте автодорог.

В створе улицы Филимоновская и Буденновского, 77/117 ограничена парковка и стоянка машин, а также скорость движения транспорта. Вместе с этим пешеходам нельзя ходить по тротуару в районе строящегося здания.

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Кроме того, до 22 февраля будут ограничивать движение на Социалистической от Чехова до Соколова. Здесь ведется строительство жилого дома, поэтому будут запрещать проезд на время въезда и выезда спецтехники.

Аналогичные меры введут на Седова в районе строения 21/1, они продлятся до 15 декабря.

Ранее стало известно, что в центре Ростова из-за модернизации теплосетей перекроют проезд до 25 августа.

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