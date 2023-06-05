rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Изображение материала

На упавшем в Таганроге беспилотнике были изображены звезды

5 июня 2023, 14:08
Фото: Bogomil Mihaylov/unsplash.com
Очевидцы сообщили о звездах, изображенных на упавшем БПЛА в Таганроге 3 июня
Очевидцы, обнаружившие упавший на окраине Таганрога БПЛА, заявили об изображенных на нем звездах, видео с места событий они публикуют в соцсетях.

В субботу, 3 июня, беспилотник упал рядом со свалкой в Таганроге. По предварительной информации, он потерял управление. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Очевидцы, обнаружившие беспилотник, сообщили, что на обломках заметили изображение звезд. Власти Ростовской области и Минобороны пока не уточняли, какой именно тип БПЛА упал в Таганроге. Неизвестна также его территориальная принадлежность.

«Это шантаж»: Вассерман высказался о падении беспилотника в Таганроге
Узнать подробнее

Подробности инцидента уточняются.

Напомним, первыми о падении беспилотника в Таганроге сообщили местные жители. Они рассказали, что дрон зацепил землю, пропахал ее и загорелся, перелетев через дорогу и упав в траву.

Читайте также:
Власти Ростовской области подтвердили падение беспилотника в ТаганрогеПоявились первые подробности падения беспилотника в Таганроге днем 3 июняЖители в Таганроге заявили об упавшем беспилотнике 3 июня
#Виктория Прутковская#Падение БПЛА в Ростовской области#БПЛА в Ростовской области#Беспилотник в Таганроге#Беспилотники#Происшествие#Происшествия#Новости#Таганрог#Ростовская область
Подпишитесь
В Таганроге упал беспилотник, а жители Ростова взбунтовались против новых трамваев
Сегодня, 15:06
«Это шантаж»: Вассерман высказался о падении беспилотника в Таганроге
Сегодня, 13:48
Дополнительные коридоры для транспорта появятся на границе Ростовской области с ДНР
Сегодня, 15:07
В Ростове «Новые люди» помогли провести праздник для особенных детей
Сегодня, 12:52
Элитный жилой дом «Собрание» построят в историческом центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:14