Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В субботу, 3 июня, беспилотник упал рядом со свалкой в Таганроге. По предварительной информации, он потерял управление. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
Очевидцы, обнаружившие беспилотник, сообщили, что на обломках заметили изображение звезд. Власти Ростовской области и Минобороны пока не уточняли, какой именно тип БПЛА упал в Таганроге. Неизвестна также его территориальная принадлежность.
Подробности инцидента уточняются.
Напомним, первыми о падении беспилотника в Таганроге сообщили местные жители. Они рассказали, что дрон зацепил землю, пропахал ее и загорелся, перелетев через дорогу и упав в траву.