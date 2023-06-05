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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Наводнение в селе Усть-Янск в Якутии: жители борются с подтоплением

5 июня 2023, 13:22
Село Усть-Янск в Якутии столкнулось с серьезным наводнением, вызванным повышением уровня воды в реке Яна. Видео, опубликованное в распоряжении газеты «Известия» 5 июня, показывает, как сильные потоки воды сдвигают баржу с места.

По словам местных жителей, судно, предположительно, остановится в поселке Нижнеянск. Жилые дома частично затоплены, дороги покрыты водой, и многие жители заранее подготовились к наводнению, строя свои дома на сваях. Лодки используются для передвижения по затопленным улицам, пишет газета «Известия».

По информации Главного управления МЧС по Якутии, уровень воды в реке Яна постепенно снижается. Экстренные службы работают на месте наводнения.

«Уровень воды в селе превысил критическую отметку, что привело к затоплению низколежащих участков в селе Усть-Янск Усть-Янского района. Всего было затоплено 38 дворовых территорий с населением 108 человек, включая 25 детей», — сообщили в МЧС.

Местные жители активно справляются с наводнением, а власти и экстренные службы предпринимают меры для помощи пострадавшим и нормализации ситуации.

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