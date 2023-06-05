Наводнение в селе Усть-Янск в Якутии: жители борются с подтоплением

Село Усть-Янск в Якутии столкнулось с серьезным наводнением, вызванным повышением уровня воды в реке Яна. Видео, опубликованное в распоряжении газеты «Известия» 5 июня, показывает, как сильные потоки воды сдвигают баржу с места.