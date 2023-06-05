Наводнение в селе Усть-Янск в Якутии: жители борются с подтоплением

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По словам местных жителей, судно, предположительно, остановится в поселке Нижнеянск. Жилые дома частично затоплены, дороги покрыты водой, и многие жители заранее подготовились к наводнению, строя свои дома на сваях. Лодки используются для передвижения по затопленным улицам, пишет газета «Известия».
По информации Главного управления МЧС по Якутии, уровень воды в реке Яна постепенно снижается. Экстренные службы работают на месте наводнения.
«Уровень воды в селе превысил критическую отметку, что привело к затоплению низколежащих участков в селе Усть-Янск Усть-Янского района. Всего было затоплено 38 дворовых территорий с населением 108 человек, включая 25 детей», — сообщили в МЧС.
Местные жители активно справляются с наводнением, а власти и экстренные службы предпринимают меры для помощи пострадавшим и нормализации ситуации.