Ольга Сорокина: омниканальность позволила ВСК на 25% увеличить сборы в digital-канале

«Страховщики взаимодействуют с потребителями напрямую в основном в обязательных видах страхования, поэтому омниканальность в нашем бизнесе особенно важна. Задача страховой компании — присутствовать там, где есть наш клиент, где он задумался о покупке. Ведь сначала он покупает автомобиль или квартиру, и только потом оформляет страховой полис. Хорошим примером может служить сервис аренды авто по подписке Hyundai Mobility. Все автомобили в рамках программы уже приезжают в Россию со встроенным страхованием, включающим дополнительные опции, такие как ТО или шиномонтаж. Через платформу API мы встраиваемся в клиентский путь партнера и бесшовно предлагаем клиенту страховой сервис: при покупке квартиры в ипотеку, приобретении авто или заказе услуг на маркетплейсах», — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.