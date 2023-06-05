rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Изображение материала

Осужденный на восемь лет экс-глава Новочеркасска Зюзин пытается обжаловать приговор

5 июня 2023, 10:25
Фото: .donland.ru
Осужденный на восемь лет экс-глава Новочеркасска Зюзин пытается обжаловать приговор
Бывший глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин, которого осудили за взяточничество, хочет обжаловать приговор, говорится в документах Верховного суда.

Напомним, что Зюзину назначили восемь лет колонии за взятку от компании застройщика. Она хотела получить его покровительство за 2,5 миллиона рублей. В результате по данному факту возбудили уголовное дело.

Осужденный экс-глава администрации Новочеркасска Зюзин пытается избежать колонии
Узнать подробнее

Первоначально Зюзина приговорили к штрафу, но после обжалования ему назначили реальный срок заключения. Тогда фигурант направил жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, однако теперь ему отказали. Причина такого решения не раскрывается.

Ранее ростовчане высказались о приговоре экс-мэру Новочеркасска. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Экс-мэра Новочеркасска Игоря Зюзина приговорили к 8 годам колонии за получение взяткиВ Ростове-на-Дону пересмотрят приговор бывшему главе Новочеркасска ЗюзинуПриговор экс-главе Новочеркасска Зюзина направили на пересмотр
#Приговор#Суд#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Дело о взятке#Дело чиновника#Суд над чиновником#Илья Протвинов
Подпишитесь
«Наследие пандемии»: сколько лет требуется ростовчанам, чтобы доказать ошибки врачей
Сегодня, 04:52
Река Миус в Ростовской области грозит выйти из берегов из-за сильных ливней
Сегодня, 07:09
В Ростовской области на капремонт трассы из Шахт в Цимлянск потратят 799,6 млн рублей
Сегодня, 08:13
На Буденновском в Ростове-на-Дону до 15 декабря продлили ограничение движения
Сегодня, 08:30
Печальная судьба легендарного ростовского кинотеатра «Прибой»
Сегодня, 08:37
Элитный жилой дом «Собрание» построят в историческом центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:14