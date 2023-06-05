Первоначально Зюзина приговорили к штрафу, но после обжалования ему назначили реальный срок заключения. Тогда фигурант направил жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, однако теперь ему отказали. Причина такого решения не раскрывается.