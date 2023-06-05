Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Напомним, что Зюзину назначили восемь лет колонии за взятку от компании застройщика. Она хотела получить его покровительство за 2,5 миллиона рублей. В результате по данному факту возбудили уголовное дело.
Первоначально Зюзина приговорили к штрафу, но после обжалования ему назначили реальный срок заключения. Тогда фигурант направил жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, однако теперь ему отказали. Причина такого решения не раскрывается.
Ранее ростовчане высказались о приговоре экс-мэру Новочеркасска. Материал на эту тему читайте по ссылке.