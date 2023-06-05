Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Напомню, что стереофильм − это разновидность кинематографа, имитирующая наличие третьего измерения, то есть эффект присутствия в кадре. Для того чтобы этого эффекта достигнуть, фильмы снимались на специальной пленке, а зрителям выдавались специальные очки перед сеансом.
На месте кинотеатра «Прибой» до октябрьской революции 1917 года был склад для хранения зерна крупного купца Михаила Парамонова. В годы Великой Отечественной войны город был сильно разрушен, особенно постройки, близко расположенные к Дону. Потому как за набережную, переправы через Дон шли особенно сильные бои. Разрушенный склад решили превратить в сезонный кинотеатр. Но потом, после работ по устройству центрального отопления, водопровода, канализации, было решено кинотеатр сделать всесезонным. Была установлена по тому времени совершенная аппаратура. Таковым всесезонным кинотеатром он был до семидесятых годов минувшего века. В эти годы появилась идея создать в Ростове стереокинотеатр.
И в 1978 году такой современный и уникальный в своем роде кинотеатр открылся в нашем городе.
Именно в 1978 году газета «Вечерний Ростов» сообщила своим читателям, что в городе появился после реконструкции новый стереокинотеатр «Прибой», который является седьмым по счету в Советском Союзе. Уточнялось, что монтаж аппаратуры произвела бригада ремонтно-механических мастерских областного управления кинофикации. Был построен новый зал на 340 мест, который имел прекрасную акустику. Но главное − с любого места при помощи специальных очков зрители могли видеть четкое стереоизображение.
Вот тут надо сказать, что эффект присутствия зрителя в кадре был потрясающим! Это я могу заявить как зритель, который в юном возрасте посещал этот кинотеатр. Как уже писал, я любил ходить с бабушкой в «Прибой» и смотреть стереофильмы. Помню, там показывали замечательные сказки и другие фильмы. Дети визжали от восторга, когда смотрели эти картины. До сих пор с ностальгией вспоминаю о том времени.
Помню, что зрители при входе в кинотеатр «Прибой» получали специальные очки, которые после сеанса сдавались при выходе.
Как писал «Вечерний Ростов» в 1978 году, эти очки подвергались дезинфекции в специальной камере.
Недавно вспомнил, какие же фильмы показывали в нашем ростовском стереокинотеатре. Вот названия некоторых: «На златом крыльце сидели», «Она с метлой, он в черной шляпе», «Таинственный монах», «Ученик лекаря».
Конечно, это неполный список стереофильмов, которые показывались в «Прибое». Но почему я запомнил именно эти кинокартины? А потому что их показывали в кинотеатре очень долго. Пожалуй, месяцами и годами мог не меняться репертуар. Но все равно мы, дети, с удовольствием каждый раз их смотрели и шли в кино как на праздник. Помню это предвкушение сеансов, как ожидание какого-то чуда.
Реконструированный кинотеатр «Прибой» был двухэтажным. На каждом этаже имелось просторное фойе. До начала сеанса зрители могли в этих фойе отдохнуть, послушать хорошую музыку. Ростовские художники устраивали в фойе кинотеатра свои выставки.
Не могу не вспомнить, что в восьмидесятые годы минувшего столетия стереокинотеатр «Прибой» был визитной карточкой нашего города. Но трудный период рыночных реформ этот кинотеатр, к сожалению, не пережил. Да если честно, то почти все известные ростовские кинотеатры рыночных реформ не пережили. Жаль. И очень грустно. Но факт остается фактом. Судьба здания кинотеатра «Прибой» и по сей день остается неизвестной.
Георгий Багдыков
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