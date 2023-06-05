Вот тут надо сказать, что эффект присутствия зрителя в кадре был потрясающим! Это я могу заявить как зритель, который в юном возрасте посещал этот кинотеатр. Как уже писал, я любил ходить с бабушкой в «Прибой» и смотреть стереофильмы. Помню, там показывали замечательные сказки и другие фильмы. Дети визжали от восторга, когда смотрели эти картины. До сих пор с ностальгией вспоминаю о том времени.