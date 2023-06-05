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Политолог Сухарь заявил, что упавший в Таганроге БПЛА могли запустить агенты СБУ

5 июня 2023, 15:09
Фото: Ministry of Defence of Ukraine/cc by 4.0/wikimedia.org
Политолог Сухарь разъяснил, откуда могли запустить БПЛА, который упал в Таганроге
Беспилотник, который упал в Таганроге, вполне могли запустить с близлежащих территорий Ростовской области, где есть украинские агенты, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что 3 июня на пустыре в Таганроге, вдали от жилой застройки,

Ростовский политолог подчеркивает, что никто пока точно не знает, какое вооружение киевскому режиму поставили западные патроны. Да и запускать тяжелые ракеты на большие расстояния противнику слишком тяжело. Слишком высока вероятность их уничтожения силами ПВО в Ростовской области. А диверсии беспилотников — более вероятны.

«Для этого даже не нужно управлять беспилотниками. Достаточно заложить перед запуском в дрон определенные технические характеристики и координаты», — отмечает Александр Сухарь.

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По словам собеседника, БПЛА, который упал в Таганроге, вполне могли запустить не с территории Украины, а откуда-то поближе. Например, из Краснодарского края или даже из Ростовской области.

«Нельзя забывать, что с 24 февраля прошлого года территорию Ростовской области пересекли порядка четырех миллионов человек. На тот момент контроль к этим людям был ослаблен. И это была большая стратегическая ошибка, которую потом стали исправлять», — отмечает эксперт.

Ранее, со ссылкой на слова очевидца, RostovGazeta сообщала о деталях падения беспилотника рядом с машиной в Таганроге.

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