Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Напомним, что 3 июня на пустыре в Таганроге, вдали от жилой застройки,
Ростовский политолог подчеркивает, что никто пока точно не знает, какое вооружение киевскому режиму поставили западные патроны. Да и запускать тяжелые ракеты на большие расстояния противнику слишком тяжело. Слишком высока вероятность их уничтожения силами ПВО в Ростовской области. А диверсии беспилотников — более вероятны.
«Для этого даже не нужно управлять беспилотниками. Достаточно заложить перед запуском в дрон определенные технические характеристики и координаты», — отмечает Александр Сухарь.
По словам собеседника, БПЛА, который упал в Таганроге, вполне могли запустить не с территории Украины, а откуда-то поближе. Например, из Краснодарского края или даже из Ростовской области.
«Нельзя забывать, что с 24 февраля прошлого года территорию Ростовской области пересекли порядка четырех миллионов человек. На тот момент контроль к этим людям был ослаблен. И это была большая стратегическая ошибка, которую потом стали исправлять», — отмечает эксперт.
Ранее, со ссылкой на слова очевидца, RostovGazeta сообщала о деталях падения беспилотника рядом с машиной в Таганроге.