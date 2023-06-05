«Нельзя забывать, что с 24 февраля прошлого года территорию Ростовской области пересекли порядка четырех миллионов человек. На тот момент контроль к этим людям был ослаблен. И это была большая стратегическая ошибка, которую потом стали исправлять», — отмечает эксперт.