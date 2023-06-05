Ранее в Telegram-канале «Новости Таганрога» разместили видео, на котором мужчина идет по полю и заявляет о падении беспилотника рядом со стоящим автомобилем. По его словам, аппарат задел землю и спровоцировал возгорание, оставив после себя обломки.