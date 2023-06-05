rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Изображение материала

Появились первые подробности падения беспилотника в Таганроге днем 3 июня

5 июня 2023, 12:13
Фото: mil.ru
В Таганроге появились подробности падения беспилотника днем 3 июня
Потерявший управление БПЛА упал в субботу, 3 июня, на пустырь, вдалеке от жилых домов Таганрога, сообщили в правительстве Ростовской области.

Ранее в Telegram-канале «Новости Таганрога» разместили видео, на котором мужчина идет по полю и заявляет о падении беспилотника рядом со стоящим автомобилем. По его словам, аппарат задел землю и спровоцировал возгорание, оставив после себя обломки.

«Загорелась земля, а рядом валяются куски крыльев. Весь асфальт стал черным. После этого полетели вертолеты на его поиски», — рассказал автор.

Жители в Таганроге заявили об упавшем беспилотнике 3 июня
Узнать подробнее

А в подписи к видео говорится, что это случилось в Таганроге. Теперь власти региона прокомментировали этот инцидент и подтвердили падение дрона.

«Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было. На месте работали специалисты Минобороны РФ», — заявили в облправительстве.

Читайте также:
Жители в Таганроге заявили об упавшем беспилотнике 3 июняБеспилотник заметили горожане над Ворошиловским в Ростове 5 маяГубернатора Голубева призвали отменить парады после взрыва БПЛА под Новошахтинском
#БПЛА в Ростовской области#Атаки БПЛА в Ростовской области#Илья Протвинов#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Крушение беспилотника#Падение дрона#Беспилотник в Таганроге
Подпишитесь
«Наследие пандемии»: сколько лет требуется ростовчанам, чтобы доказать ошибки врачей
Сегодня, 04:52
Река Миус в Ростовской области грозит выйти из берегов из-за сильных ливней
Сегодня, 07:09
В Ростовской области на капремонт трассы из Шахт в Цимлянск потратят 799,6 млн рублей
Сегодня, 08:13
На Буденновском в Ростове-на-Дону до 15 декабря продлили ограничение движения
Сегодня, 08:30
Печальная судьба легендарного ростовского кинотеатра «Прибой»
Сегодня, 08:37
Элитный жилой дом «Собрание» построят в историческом центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:14