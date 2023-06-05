Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Ранее в Telegram-канале «Новости Таганрога» разместили видео, на котором мужчина идет по полю и заявляет о падении беспилотника рядом со стоящим автомобилем. По его словам, аппарат задел землю и спровоцировал возгорание, оставив после себя обломки.
«Загорелась земля, а рядом валяются куски крыльев. Весь асфальт стал черным. После этого полетели вертолеты на его поиски», — рассказал автор.
А в подписи к видео говорится, что это случилось в Таганроге. Теперь власти региона прокомментировали этот инцидент и подтвердили падение дрона.
«Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было. На месте работали специалисты Минобороны РФ», — заявили в облправительстве.