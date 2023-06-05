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«Превышает уровень»: микробное загрязнение водоемов обнаружили в Ростове-на-Дону

5 июня 2023, 13:52
Фото: ТГ канал rosprirodnadzor6108
Микробное загрязнение водоемов обнаружили в Ростове-на-Дону

Серьезное микробное загрязнение водоемов обнаружили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону проверили качество воды в городских водоемах и рассказали, где нельзя купаться, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты провели лабораторные исследования отобранных проб воды. Их взяли в районе пляжа острова Зеленый, Верхнего Северного водохранилища (район пляжа «Сурбхач»), зоны отдыха «Ростовское море», зоны отдыха «Голубое озеро».

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«Во всех обнаружили микробное загрязнение. Содержание бактерий превышает допустимый уровень в несколько раз и не соответствует требованиям», — пишет Rostof.ру со ссылкой на информацию управления.

Местным жителям рекомендовали здесь не купаться.

Добавим, что в этом году в Ростовской области будут доступны 95 пляжей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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