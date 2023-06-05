Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Специалисты провели лабораторные исследования отобранных проб воды. Их взяли в районе пляжа острова Зеленый, Верхнего Северного водохранилища (район пляжа «Сурбхач»), зоны отдыха «Ростовское море», зоны отдыха «Голубое озеро».
«Во всех обнаружили микробное загрязнение. Содержание бактерий превышает допустимый уровень в несколько раз и не соответствует требованиям», — пишет Rostof.ру со ссылкой на информацию управления.
Местным жителям рекомендовали здесь не купаться.
Добавим, что в этом году в Ростовской области будут доступны 95 пляжей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.