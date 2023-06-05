Река Миус в Ростовской области грозит выйти из берегов из-за сильных ливней

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Метеорологи напомнили, что до 5 июня в Ростовской области сохранялось штормовое предупреждение с сильным ветром, ливнями и дождями. По данным гидрометцентра, ночью на понедельник, 5 июня, в отдельных районах региона выпало в общей сложности 49 миллиметров осадков, из-за чего продолжает повышаться уровень воды в реке Миус.
«На реке Миус в пределах области продолжится повышение уровней воды, у села Куйбышево с достижением неблагоприятной отметки днем 4 июня, опасной отметки — вечером и до конца суток 4 июня, ночью и утром 5 июня», — уточнили синоптики, добавив, что уровень воды в Цимлянском водохранилище также находится выше неблагоприятной отметки.
Ранее жители Батайска пожаловались на тонущие улицы из-за бездействия властей.