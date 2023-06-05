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Река Миус в Ростовской области грозит выйти из берегов из-за сильных ливней

5 июня 2023, 07:09
Фото: 23.mchs.gov.ru
Река Миус в Ростовской области грозит выйти из берегов из-за сильных ливней
В Ростовской области река Миус может выйти из берегов из-за обильных осадков 4 и 5 июня, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

Метеорологи напомнили, что до 5 июня в Ростовской области сохранялось штормовое предупреждение с сильным ветром, ливнями и дождями. По данным гидрометцентра, ночью на понедельник, 5 июня, в отдельных районах региона выпало в общей сложности 49 миллиметров осадков, из-за чего продолжает повышаться уровень воды в реке Миус.

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«На реке Миус в пределах области продолжится повышение уровней воды, у села Куйбышево с достижением неблагоприятной отметки днем 4 июня, опасной отметки — вечером и до конца суток 4 июня, ночью и утром 5 июня», — уточнили синоптики, добавив, что уровень воды в Цимлянском водохранилище также находится выше неблагоприятной отметки.

Ранее жители Батайска пожаловались на тонущие улицы из-за бездействия властей.

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