Бородай заявил, что если раньше жизнь в городах России шла своим чередом, несмотря на СВО, без особого внимания к происходящему на фронте, то атаки беспилотников теперь «отрезвили» население. Они показали, что спецоперация касается каждого россиянина, и от ее итогов зависит безопасность всей страны.