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Ростовский депутат Бородай рассказал о психологическом значении атак беспилотников

5 июня 2023, 17:02
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай рассказал о психологическом значении атак беспилотников
Атаки беспилотников на российские регионы показывают местным жителям, что военные действия касаются каждого, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировали недавные атаки беспилотников на российские регионы. Он заявил, что они несут важное психологическое значение для россиян.

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Бородай заявил, что если раньше жизнь в городах России шла своим чередом, несмотря на СВО, без особого внимания к происходящему на фронте, то атаки беспилотников теперь «отрезвили» население. Они показали, что спецоперация касается каждого россиянина, и от ее итогов зависит безопасность всей страны.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай заявил, что поражение ВСУ должно завершиться взятием Киева.

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