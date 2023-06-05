Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировали недавные атаки беспилотников на российские регионы. Он заявил, что они несут важное психологическое значение для россиян.
Бородай заявил, что если раньше жизнь в городах России шла своим чередом, несмотря на СВО, без особого внимания к происходящему на фронте, то атаки беспилотников теперь «отрезвили» население. Они показали, что спецоперация касается каждого россиянина, и от ее итогов зависит безопасность всей страны.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай заявил, что поражение ВСУ должно завершиться взятием Киева.