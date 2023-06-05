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Ростовский правозащитник высказался о поправках в закон об арестах предпринимателей

5 июня 2023, 13:13
Фото: Rainerzufall1234/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Ростовский правозащитник высказался о поправках в закон об арестах предпринимателей
Правозащитник Александр Хуруджи в интервью RostovGazeta прокомментировал поправки в закон об арестах предпринимателей. Он заявил, что это идея здравая, но к фундаментальным переменам новые поправки вряд ли приведут.

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Поправки ограничивают основания для ареста предпринимателей, которые проходят по экономическим делам. Среди множества нововведений, запрещено отправлять фигурантов дела под стражу без учета тяжести деяния.

Ростовский правозащитник делится мнением, что новые поправки вряд ли смогут кардинально изменить ситуацию.

«Копать надо принципиально в другом месте. А именно, в ситуации непризнания предпринимателя предпринимателем в ходе судебных процедур», — отмечает Александр Хуруджи.

Собеседник разъясняет, что мониторинг дел показывает определенную картину. Когда правозащитники выясняли, почему тот или иной предприниматель оказался в СИЗО, оказывалось, что он — мошенник, а не предприниматель.

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«У нас четко расписано, кто является предпринимателем, и какие действия ведет человек в предпринимательской деятельности. Может быть имеет смысл добавить, чтобы предпринимательские действия имел право фиксировать, допустим, профильный омбудсмен?» — делится мнением правозащитник.

Спикер подчеркивает, что пока непонятно, как новые поправки в закон будут использоваться на практике.

«Я всегда верю в лучшее, я оптимист. Только оптимист может заниматься бизнесом в столь непростое время», — резюмирует эксперт.

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