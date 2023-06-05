«Они привычные к пресной воде. Но в Дон заплывают либо больные особи, которые отбились от стаи или потеряли ориентацию в море, либо одиночки, изгнанные из стаи могут по ошибке заплыть в реку в поисках пищи и безопасности», — говорит зоолог.