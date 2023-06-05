Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Напомним, в конце мая в ростовских соцсетях появилось видео с дельфином, выныривающим из Дона у Западного моста.
Как пояснила зоолог, черноморские дельфины или афалины в пресную воду не заплывают.
«Здесь для них нет пищи. Они приспособлены загонять косяки в безграничном пространстве, река для таких маневров мала. Еще вода слишком мутная и загрязненная для них», — рассказывает зоолог.
Регина Ерофеева объяснила, что в Дону чаще всего видят азовок, которые обычно обитают в Азовском море и Таганрогском заливе.
«Они привычные к пресной воде. Но в Дон заплывают либо больные особи, которые отбились от стаи или потеряли ориентацию в море, либо одиночки, изгнанные из стаи могут по ошибке заплыть в реку в поисках пищи и безопасности», — говорит зоолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области гибнут дельфины и строят торговые центры и велодорожки.