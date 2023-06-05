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Ростовский зоолог Ерофеева объяснила, почему дельфины стали массово заплывать в Дон

5 июня 2023, 04:33
Фото: https://ru.freepik.com/
В реку заплывают дельфины, потерявшие ориентацию или изгнанные из стаи, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Напомним, в конце мая в ростовских соцсетях появилось видео с дельфином, выныривающим из Дона у Западного моста.

Как пояснила зоолог, черноморские дельфины или афалины в пресную воду не заплывают.

«Здесь для них нет пищи. Они приспособлены загонять косяки в безграничном пространстве, река для таких маневров мала. Еще вода слишком мутная и загрязненная для них», — рассказывает зоолог.

В Сети появилось видео с дельфином, замеченном у Западного моста в Ростове
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Регина Ерофеева объяснила, что в Дону чаще всего видят азовок, которые обычно обитают в Азовском море и Таганрогском заливе.

«Они привычные к пресной воде. Но в Дон заплывают либо больные особи, которые отбились от стаи или потеряли ориентацию в море, либо одиночки, изгнанные из стаи могут по ошибке заплыть в реку в поисках пищи и безопасности», — говорит зоолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области гибнут дельфины и строят торговые центры и велодорожки.

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#Анна Ивченко#Дельфин#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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