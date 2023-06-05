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«Синара» ответила на письмо за отмену строительства трамвая в Левенцовке в Ростове

5 июня 2023, 13:53
Фото: donland.ru
«Синара» ответила на письмо за отмену строительства трамвая в Левенцовке в Ростове
Компания «Синара» прокомментировала сбор подписей за отмену строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове, пишут СМИ.

Компания «Синара» прокомментировала инициативу ростовчан запретить строительство скоростного трамвая в Левенцовке. Подрядчик напомнил, что проект давно согласован со всеми инстанциями и прошел общественные слушания. Поэтому, по мнению «Синары», основания для запрета строительства трамвайной ветки нет.

В Ростове жители Левенцовки собирают подписи против строительства трамвая
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«Специалисты предприятия скрупулёзно рассматривали все возможные варианты реализации всех четырех этапов проекта для выбора наиболее эффективной опции в каждом конкретном случае», — приводит мнение компании «Ростов без формата».

Напомним, сбор подписей организовали жители Левенцовки в Ростове. Они выступают против строительства трамвайной линии, так как для этого придется вырубить деревья. К тому же трамвайные пути будут мешать детям переходить дорогу и увеличат риск аварий в микрорайоне. Местные жители предлагают сократить путь и проложить трамвайные пути с 339-й Стрелковой Дивизии напрямую до улицы Ткачева, чтобы трамвай заезжал в депо и ехал обратно.

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