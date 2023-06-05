Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Компания «Синара» прокомментировала инициативу ростовчан запретить строительство скоростного трамвая в Левенцовке. Подрядчик напомнил, что проект давно согласован со всеми инстанциями и прошел общественные слушания. Поэтому, по мнению «Синары», основания для запрета строительства трамвайной ветки нет.
«Специалисты предприятия скрупулёзно рассматривали все возможные варианты реализации всех четырех этапов проекта для выбора наиболее эффективной опции в каждом конкретном случае», — приводит мнение компании «Ростов без формата».
Напомним, сбор подписей организовали жители Левенцовки в Ростове. Они выступают против строительства трамвайной линии, так как для этого придется вырубить деревья. К тому же трамвайные пути будут мешать детям переходить дорогу и увеличат риск аварий в микрорайоне. Местные жители предлагают сократить путь и проложить трамвайные пути с 339-й Стрелковой Дивизии напрямую до улицы Ткачева, чтобы трамвай заезжал в депо и ехал обратно.