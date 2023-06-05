Напомним, сбор подписей организовали жители Левенцовки в Ростове. Они выступают против строительства трамвайной линии, так как для этого придется вырубить деревья. К тому же трамвайные пути будут мешать детям переходить дорогу и увеличат риск аварий в микрорайоне. Местные жители предлагают сократить путь и проложить трамвайные пути с 339-й Стрелковой Дивизии напрямую до улицы Ткачева, чтобы трамвай заезжал в депо и ехал обратно.