Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Аксайский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении пяти сотрудников местного банка. Их обвиняют сразу в семи эпизодах преступлений, среди которых мошенничество, хищения чужого имущества и разбой.
Следствие установило, что одна из обвиняемых, являясь управляющей отделением банка, создала ОПГ с участием четырех своих подчиненных. Вместе они похитили порядка 22 миллионов рублей. Чтобы скрыть хищение, они разыграли разбойное нападение на отделение банка.
Однако преступные действия банковских служащих были раскрыты полицейскими. В марте прошлого года участников ОПГ задержали.
Предварительное слушание по делу состоится в среду, 7 июня.
Ранее в Ростове осудили руководителя подразделения в Ространснадзоре за хищения.