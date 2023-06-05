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Сотрудники банка в Ростовской области разыграли ограбление, чтобы скрыть кражу 22 млн

5 июня 2023, 15:50
Фото: 1MI
В Ростовской области сотрудников банка будут судить за кражу 22 миллионов рублей и подставное ограбление учреждения
В Ростовской области сотрудников банка будут судить за кражу 22 миллионов рублей и подставное ограбление учреждения, рассказали в пресс-службе суда.

Аксайский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении пяти сотрудников местного банка. Их обвиняют сразу в семи эпизодах преступлений, среди которых мошенничество, хищения чужого имущества и разбой.

Следствие установило, что одна из обвиняемых, являясь управляющей отделением банка, создала ОПГ с участием четырех своих подчиненных. Вместе они похитили порядка 22 миллионов рублей. Чтобы скрыть хищение, они разыграли разбойное нападение на отделение банка.

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Однако преступные действия банковских служащих были раскрыты полицейскими. В марте прошлого года участников ОПГ задержали.

Предварительное слушание по делу состоится в среду, 7 июня.

Ранее в Ростове осудили руководителя подразделения в Ространснадзоре за хищения.

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#Мошенничество в Ростовской области#Суд в Ростовской области#Общество#Новости
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