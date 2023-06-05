Следствие установило, что одна из обвиняемых, являясь управляющей отделением банка, создала ОПГ с участием четырех своих подчиненных. Вместе они похитили порядка 22 миллионов рублей. Чтобы скрыть хищение, они разыграли разбойное нападение на отделение банка.