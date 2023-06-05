В субботу, 3 июня, в Таганроге упал беспилотный летательный аппарат. Первыми об инциденте сообщили местные жители. Дрон рухнул на окраине города, вдалеке от жилых построек. К счастью, никто не пострадал. Разрушений в результате инцидента также удалось избежать.