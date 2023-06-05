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Стала известна причина падения беспилотника в Таганроге 3 июня

5 июня 2023, 16:00
Фото: 1MI
Беспилотник, упавший в Таганроге 3 июня, потерял управление
Беспилотник, упавший в Таганроге 3 июня, потерял управление, сообщили в правительстве Ростовской области.

В субботу, 3 июня, в Таганроге упал беспилотный летательный аппарат. Первыми об инциденте сообщили местные жители. Дрон рухнул на окраине города, вдалеке от жилых построек. К счастью, никто не пострадал. Разрушений в результате инцидента также удалось избежать.

На упавшем в Таганроге беспилотнике были изображены звезды
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Власти Ростовской области подтвердили информацию о падении беспилотника. Они заявили, что он потерял управление. Однако кому принадлежал летательный аппарат, чиновники не уточнили.

Ранее политолог Сухарь заявил, что упавший в Таганроге БПЛА могли запустить агенты СБУ.

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