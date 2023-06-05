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Стало известно, что могло быть целью беспилотника, упавшего в Таганроге 3 июня

5 июня 2023, 17:46
Фото: 1MI
Целью беспилотника, упавшего в Таганроге, могли стать склады с ГСМ
Целью беспилотника, упавшего в Таганроге, могли стать склады с горюче-смазочными материалами, пишут Telegram-каналы.

В субботу, 3 июня, в Таганроге упал беспилотник. Первыми об инциденте сообщили местные житель. БПЛА рухнул вдалеке от жилых районов, поэтому жертв и разрушений удалось избежать.

Telegram-канал «Че по Ростову?» пишет, что дрон упал рядом со складами с горюче-смазочными материалами, рядом с Николаевским шоссе. Склады, предположительно, и могли стать его целью.

На упавшем в Таганроге беспилотнике были изображены звезды
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Однако официально это информация не подтверждалась. Подробности инцидента уточняются.

Ранее власти сообщали, что беспилотник упал, так как потерял управление.

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