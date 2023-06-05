Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
В субботу, 3 июня, в Таганроге упал беспилотник. Первыми об инциденте сообщили местные житель. БПЛА рухнул вдалеке от жилых районов, поэтому жертв и разрушений удалось избежать.
Telegram-канал «Че по Ростову?» пишет, что дрон упал рядом со складами с горюче-смазочными материалами, рядом с Николаевским шоссе. Склады, предположительно, и могли стать его целью.
Однако официально это информация не подтверждалась. Подробности инцидента уточняются.
Ранее власти сообщали, что беспилотник упал, так как потерял управление.