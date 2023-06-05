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Стало известно точное место падения беспилотника в Таганроге днем 3 июня

5 июня 2023, 12:35
Фото: mil.ru
Стало известно точное место падения беспилотника в Таганроге днем 3 июня
В Таганроге в субботу, 3 июня, вдали от жилых районов упал на пустыре беспилотник, сообщили в правительстве региона.

Первоначально это стало известно из опубликованного видео, на котором мужчина шел по полю и рассказывал о падении дрона возле припаркованного автомобиля. Он уточнил, что это произошло в районе местного предприятия.

Появились первые подробности падения беспилотника в Таганроге днем 3 июня
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Согласно данным карт, недалеко от организации находятся железнодорожная станция Марцево и Николаевское шоссе. Но официальной информации о точном месте падения не поступало.

«Потерявший управление БПЛА упал на пустырь, вдалеке от жилых домов Таганрога. Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было», — заявили в правительстве области.

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