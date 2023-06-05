Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Первоначально это стало известно из опубликованного видео, на котором мужчина шел по полю и рассказывал о падении дрона возле припаркованного автомобиля. Он уточнил, что это произошло в районе местного предприятия.
Согласно данным карт, недалеко от организации находятся железнодорожная станция Марцево и Николаевское шоссе. Но официальной информации о точном месте падения не поступало.
«Потерявший управление БПЛА упал на пустырь, вдалеке от жилых домов Таганрога. Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было», — заявили в правительстве области.