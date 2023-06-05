Ранее в Ростове неизвестный мужчина взорвал крышу дома на улице Штахановского. По словам очевидцев, мужчина перерезал на крыше провода. После этого он организовал взрыв, который создал дыру в стене, выбив кирпичи из кладки стены. На место выехали экстренные службы, однако инцидент они не комментировали.