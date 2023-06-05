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Старинный дом Тусузовой горит в Ростове

5 июня 2023, 17:31
Фото: 1MI
В Нахичевани пожар охватил старинный дом Тусузовой

Старинный дом загорелся в Нахичевани в Ростове

В Нахичевани пожар охватил старинный дом Тусузовой, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

В Нахичевани пожар охватил старинный особняк Тусузовой на улице 1-й Майской, 26. Там горит кровля. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров.

К тушению привлекли 25 спасателей и шесть единиц техники. Обстановка на месте происшествия уточняется.

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О погибших и пострадавших в результате пожара пока не сообщалось.

Ранее в Ростове неизвестный мужчина взорвал крышу дома на улице Штахановского. По словам очевидцев, мужчина перерезал на крыше провода. После этого он организовал взрыв, который создал дыру в стене, выбив кирпичи из кладки стены. На место выехали экстренные службы, однако инцидент они не комментировали.

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