Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
В Нахичевани пожар охватил старинный особняк Тусузовой на улице 1-й Майской, 26. Там горит кровля. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров.
К тушению привлекли 25 спасателей и шесть единиц техники. Обстановка на месте происшествия уточняется.
О погибших и пострадавших в результате пожара пока не сообщалось.
Ранее в Ростове неизвестный мужчина взорвал крышу дома на улице Штахановского. По словам очевидцев, мужчина перерезал на крыше провода. После этого он организовал взрыв, который создал дыру в стене, выбив кирпичи из кладки стены. На место выехали экстренные службы, однако инцидент они не комментировали.