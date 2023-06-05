«Уровень стоков в коллекторе находится на критической отметке, поэтому вынуждены останавливать насосные, запущенные вчера вечером. Именно такой режим работы позволит сделать так, чтобы потребители не оставались без воды больше 24 часов», — прокомментировал сити-менеджер Андрей Фатеев в Telegram.