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Таганрог остался без воды из-за провалившегося под землю мусоровоза

5 июня 2023, 10:50
Фото: ТГ Fateev_A_E
Таганрог остался без воды из-за провалившегося под землю мусоровоза
В Таганроге обрушился коллектор на Мало-Почтовой и оставил местных жителей без воды, сообщил в соцсетях сити-менеджер Андрей Фатеев.

Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что под землю провалился мусоровоз в месте, где находится коллектор. Автомобиль удалось достать, но начались проблемы с водоснабжением.

В данный момент проводятся восстановительные работы, сейчас запущены девять насосных станций. От них питаются школы, в которых в данный момент ученики сдают ЕГЭ.

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«Уровень стоков в коллекторе находится на критической отметке, поэтому вынуждены останавливать насосные, запущенные вчера вечером. Именно такой режим работы позволит сделать так, чтобы потребители не оставались без воды больше 24 часов», — прокомментировал сити-менеджер Андрей Фатеев в Telegram.

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