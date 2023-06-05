Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что под землю провалился мусоровоз в месте, где находится коллектор. Автомобиль удалось достать, но начались проблемы с водоснабжением.
В данный момент проводятся восстановительные работы, сейчас запущены девять насосных станций. От них питаются школы, в которых в данный момент ученики сдают ЕГЭ.
«Уровень стоков в коллекторе находится на критической отметке, поэтому вынуждены останавливать насосные, запущенные вчера вечером. Именно такой режим работы позволит сделать так, чтобы потребители не оставались без воды больше 24 часов», — прокомментировал сити-менеджер Андрей Фатеев в Telegram.