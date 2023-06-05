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Украина снова обстреляла российский Мариуполь ракетами, сработала система ПВО

5 июня 2023, 17:59
Фото: 1MI
Система ПВО сработала в Мариуполе

ПВО сработала в городе, расположенном в 60 километрах от Ростовской области

Система ПВО сработала в Мариуполе, город находится в 60 километрах от Ростовской области, сообщают СМИ.

Взрыв произошел в Мариуполе вечером 5 июня. Приморский город находится всего лишь в 60 километрах от границы с Ростовской областью. Там сработала система противовоздушной обороны.

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В экстренных службах Мариуполя рассказали ТАСС, что взрыв был слышен именно из-за работы ПВО. Подробности о пострадавших и разрушениях в городе еще неизвестны.

Информация об инциденте уточняется.

Напомним, 28 мая система ПВО в Мариуполе сбила украинскую ракету. Военкор Семен Пегов тогда предположил, что город хотели обстрелять крылатыми ракетами.

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