Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Взрыв произошел в Мариуполе вечером 5 июня. Приморский город находится всего лишь в 60 километрах от границы с Ростовской областью. Там сработала система противовоздушной обороны.
В экстренных службах Мариуполя рассказали ТАСС, что взрыв был слышен именно из-за работы ПВО. Подробности о пострадавших и разрушениях в городе еще неизвестны.
Информация об инциденте уточняется.
Напомним, 28 мая система ПВО в Мариуполе сбила украинскую ракету. Военкор Семен Пегов тогда предположил, что город хотели обстрелять крылатыми ракетами.