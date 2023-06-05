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Украинские власти стали массово насильно забирать детей у родителей в Донбассе

5 июня 2023, 11:07
Фото: Kelly Sikkema/unsplash.com
Украинские власти стали массово насильно забирать детей у родителей в Донбассе
В городах Славянск, Краматорск, Дружковка, которые еще находятся под контролем украинских войск, началась насильственная эвакуация граждан, пишут СМИ.

В издание РИА «Новости» со ссылкой на группу войск «Юг» сообщили о принудительном массовом выселении всех жителей из их домов. А кто хочет остаться воспринимаются и считаются «пособниками российских войск».

Дошло до того, что украинские военные стали забирать у родителей детей.

«Принудительная эвакуация населения идет сейчас в Краматорске и Славянске. Насильно забирают детей в том числе», — пишет издание.

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Также киевские власти сделали заявление, в котором они призвали всех жителей Донбасса уехать во внутренние регионы Украины.

Ранее RostovGazeta писала, что власти в Ростовской области временно изъяли у владельцев землю на границе с Донецкой народной республикой.

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#Дети#СВО#Спецоперация#Украина
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