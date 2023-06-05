Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В издание РИА «Новости» со ссылкой на группу войск «Юг» сообщили о принудительном массовом выселении всех жителей из их домов. А кто хочет остаться воспринимаются и считаются «пособниками российских войск».
Дошло до того, что украинские военные стали забирать у родителей детей.
«Принудительная эвакуация населения идет сейчас в Краматорске и Славянске. Насильно забирают детей в том числе», — пишет издание.
Также киевские власти сделали заявление, в котором они призвали всех жителей Донбасса уехать во внутренние регионы Украины.
Ранее RostovGazeta писала, что власти в Ростовской области временно изъяли у владельцев землю на границе с Донецкой народной республикой.