rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Изображение материала

В Белой Калитве из реки выловили труп мужчины днем 4 июня

5 июня 2023, 05:20
Фото: 1mi
В Белой Калитве Ростовской области обнаружили тело человека в водоеме, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, тело нашли днем 4 июня в реке в районе парка «Молодежный». После этого его доставили на берег.

«Об обстоятельствах смерти погибшего пока сведений нет», — сказано в сообщении. Официальных комментариев о произошедшем не поступало, информация уточняется.

В Цимлянске мужчина едва не утонул, катаясь на сапборде вечером 12 мая
Узнать подробнее

Ранее в Цимлянске мужчина едва не утонул, катаясь на сапборде вечером 12 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова.

Читайте также:
В Цимлянске мужчина едва не утонул, катаясь на сапборде вечером 12 маяВ Ростове огородили коллектор, в котором утонула пожилая учительница 28 апреляБольной онкологией житель Каменска-Шахтинского утонул в купели храма
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#18+#Гибель человека#Происшествие в Ростове#Гибель в воде
Подпишитесь
«Наследие пандемии»: сколько лет требуется ростовчанам, чтобы доказать ошибки врачей
Сегодня, 04:52
Власти Батайска пообещали только в течение 30 дней разобраться с подтоплениями
Вчера, 18:52
Ростовский зоолог Ерофеева объяснила, почему дельфины стали массово заплывать в Дон
Сегодня, 04:33
На место ливней в Ростов придут солнце и жара до +27 градусов
Вчера, 16:10
В Ростове Роспотребнадзор выявил токсичные сине-зеленые водоросли
Вчера, 08:54
«Нужду справлять некуда»: жители Батайска молят о помощи после затопления домов
Вчера, 14:11