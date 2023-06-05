Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:24
По их словам, тело нашли днем 4 июня в реке в районе парка «Молодежный». После этого его доставили на берег.
«Об обстоятельствах смерти погибшего пока сведений нет», — сказано в сообщении. Официальных комментариев о произошедшем не поступало, информация уточняется.
Ранее в Цимлянске мужчина едва не утонул, катаясь на сапборде вечером 12 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова.