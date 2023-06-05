Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Ранее СМИ писали, что в конце мая в районе Соледара из воинской части сбежали с оружием семь военнослужащих. Говорилось, что они якобы могли направляться в Ростовскую область.
«Троих задержали в кафе в ЛНР, еще одного дезертира застрелили они сами, так как он хотел сдаться. Теперь стало известно о поимке последнего военнослужащего», — пишет ТАСС.
Официальной информации об этом происшествии не поступало, она уточняется.
Ранее ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО.