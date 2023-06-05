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В ДНР задержали последнего дезертира, разыскиваемого в Ростовской области

5 июня 2023, 11:39
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В ДНР задержали последнего дезертира, разыскиваемого в Ростовской области
Силовикам удалось задержать всех дезертиров из ДНР, которых искали, в том числе, в Ростовской области, сообщают СМИ.

Ранее СМИ писали, что в конце мая в районе Соледара из воинской части сбежали с оружием семь военнослужащих. Говорилось, что они якобы могли направляться в Ростовскую область.

«Троих задержали в кафе в ЛНР, еще одного дезертира застрелили они сами, так как он хотел сдаться. Теперь стало известно о поимке последнего военнослужащего», — пишет ТАСС.

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Официальной информации об этом происшествии не поступало, она уточняется.

Ранее ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО.

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