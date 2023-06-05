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В Каменске-Шахтинском 2 июня утонула пожилая купальщица

5 июня 2023, 07:35
Фото: 52.mchs.gov.ru
В Каменске-Шахтинском 2 июня утонула пожилая купальщица
В Ростовской области в Каменске-Шахтинском утонула пожилая женщина, подробностями поделились в пресс-службе администрации Каменска-Шахтинского.

Местные власти обратились к жителям Каменска, напомнив об открытии купального сезона и обязательном соблюдении мер безопасности во время заплывов по реке.

В администрации рассказали, что в минувшую пятницу, 2 июня, 64-летняя женщина отправилась купаться в вечернее время, однако грубо нарушила правила поведения на воде, что привело ее к гибели.

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Жителей попросили быть внимательными и строго соблюдать меры безопасности, чтобы избежать трагедии, и напомнили, что в Каменске-Шахтинском купание разрешено только на городском пляже №1.

Ранее в Донецке нашли труп неизвестного мужчины с татуировками самолета и мака.

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