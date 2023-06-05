В Каменске-Шахтинском 2 июня утонула пожилая купальщица

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Местные власти обратились к жителям Каменска, напомнив об открытии купального сезона и обязательном соблюдении мер безопасности во время заплывов по реке.
В администрации рассказали, что в минувшую пятницу, 2 июня, 64-летняя женщина отправилась купаться в вечернее время, однако грубо нарушила правила поведения на воде, что привело ее к гибели.
Жителей попросили быть внимательными и строго соблюдать меры безопасности, чтобы избежать трагедии, и напомнили, что в Каменске-Шахтинском купание разрешено только на городском пляже №1.
Ранее в Донецке нашли труп неизвестного мужчины с татуировками самолета и мака.