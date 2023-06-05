В Ростове рассказали, какие автобусы останутся без кондиционеров летом 2023 года

Авторы добавили, что исключение составляют те маршруты, которые АТП обслуживают по временным договорам. Среди них автобусы №12, 24,30, 38, 60, 60а, 94 и 96. Однако на большинстве этих маршрутов все равно есть от двух до пяти автобусов со сплит-системами, единственно исключение маршрут №94 «ГПЗ-10 — Сельмаш — ГПЗ-10», где из 20 автобусов ни один не оснащен кондиционерами.