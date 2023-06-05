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В Ростове рассказали, какие автобусы останутся без кондиционеров летом 2023 года

5 июня 2023, 11:00
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове рассказали, какие автобусы останутся без кондиционеров летом 2023 года
В Ростове рассказали, какие автобусы законно смогут перевозить пассажиров в летнюю жару без кондиционеров, об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

Напомним, на минувших выходных жители Ростова-на-дону стали жаловаться на духоту и невыносимую жару в автобусах, утверждая, что водители некоторых автобусов не включают кондиционеры ради экономии топлива или из-за неисправных систем кондиционирования.

Однако портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что, согласно требованиям муниципальных контрактов, сплит-системы должны работать в большей части салонов автобусов, начиная со среднесуточной температуры выше +20 градусов. При этом в салоне должно быть не жарче +25 градусов.

«По заключённым в 2018–2021 годах контрактам на обслуживание автобусных маршрутов количество машин на линии, которые должны иметь сплит-системы, увеличивается и с 2023 года их должно быть 100%», — сказано в сообщении.

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Авторы добавили, что исключение составляют те маршруты, которые АТП обслуживают по временным договорам. Среди них автобусы №12, 24,30, 38, 60, 60а, 94 и 96. Однако на большинстве этих маршрутов все равно есть от двух до пяти автобусов со сплит-системами, единственно исключение маршрут №94 «ГПЗ-10 — Сельмаш — ГПЗ-10», где из 20 автобусов ни один не оснащен кондиционерами.

С 1 августа, когда уже начнут действовать новые контракты, без сплит-систем в салонах останется только маршрут №38. Также требование о работе кондиционеров не относится к межмуниципальным автобусам №91 и 113.

До тех пор пассажирам, которым водитель отказал во включении кондиционера, рекомендуется звонить по номеру 8-800-222-76-76 в Городской центр управления пассажироперевозками и оставить жалобу с обязательным уточнением госномера (бортового номера) автобуса, маршрута, даты и времени поездки, а также информации о допущенном нарушении.

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