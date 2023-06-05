В Ростове жители Левенцовки собирают подписи против строительства трамвая

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Telegram-канал «Тютина» объявил, что жители Левенцовского микрорайона Ростова начали сбор подписей, чтобы проинформировать подрядчика строительства линий скоростного трамвая о тех неудобствах, которые создаст реализация проекта.
Жители убеждены, что для строительства трамвайных линий придется вырубить деревья на улицах Солженицына и Еременко, кроме того, трамвайные сети отрежут один из микрорайонов, будут мешать детям переходить дорогу и создадут аварийные ситуации на проезжей части. Более того, жителей уже беспокоят потенциальные шум и вибрация, которые возникнут при строительстве и эксплуатации трамвайных линий.
«Мы предлагаем: сократить путь и проложить трамвайные пути с 339-й Стрелковой Дивизии напрямую до улицы Ткачева, чтобы трамвай на пересечении улиц Жданова/Ткачева заезжал в депо и ехал обратно», — сказано в письме к подписным листам, фото которых поделились авторы канала.
Ранее сообщалось, что модернизация ростовского трамвая начнется весной 2023 года.