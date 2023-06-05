В Ростове жители Левенцовки собирают подписи против строительства трамвая

Жители убеждены, что для строительства трамвайных линий придется вырубить деревья на улицах Солженицына и Еременко, кроме того, трамвайные сети отрежут один из микрорайонов, будут мешать детям переходить дорогу и создадут аварийные ситуации на проезжей части. Более того, жителей уже беспокоят потенциальные шум и вибрация, которые возникнут при строительстве и эксплуатации трамвайных линий.