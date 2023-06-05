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В Ростове жители Левенцовки собирают подписи против строительства трамвая

5 июня 2023, 09:24
Фото: NVO/c by 3.0/wikimedia.org
В Ростове жители Левенцовки начали сбор подписей против строительства трамвая
В Ростове жители Левенцовки начали сбор подписей под письмом гендиректору «Синары», чтобы предотвратить строительство линий скоростного трамвая, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Тютина» объявил, что жители Левенцовского микрорайона Ростова начали сбор подписей, чтобы проинформировать подрядчика строительства линий скоростного трамвая о тех неудобствах, которые создаст реализация проекта.

Жители убеждены, что для строительства трамвайных линий придется вырубить деревья на улицах Солженицына и Еременко, кроме того, трамвайные сети отрежут один из микрорайонов, будут мешать детям переходить дорогу и создадут аварийные ситуации на проезжей части. Более того, жителей уже беспокоят потенциальные шум и вибрация, которые возникнут при строительстве и эксплуатации трамвайных линий.

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«Мы предлагаем: сократить путь и проложить трамвайные пути с 339-й Стрелковой Дивизии напрямую до улицы Ткачева, чтобы трамвай на пересечении улиц Жданова/Ткачева заезжал в депо и ехал обратно», — сказано в письме к подписным листам, фото которых поделились авторы канала.

Ранее сообщалось, что модернизация ростовского трамвая начнется весной 2023 года.

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