В Ростовской области на капремонт трассы из Шахт в Цимлянск потратят 799,6 млн рублей

Минтранспорта Ростовской области объявило аукцион для поиска подрядчика, который выполнит третий этап работ по капитальному ремонту автодороги «Шахты — Цимлянск» на участке между восьмым и 27-м километрами в Октябрьском районе. Максимальная стоимость контракта составляет более 799,6 миллиона рублей.