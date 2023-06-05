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В Ростовской области на капремонт трассы из Шахт в Цимлянск потратят 799,6 млн рублей

5 июня 2023, 08:13
Фото: donland.ru
В Ростовской области на капремонт трассы из Шахт в Цимлянск потратят 799,6 млн рублей
В Ростовской области на капремонт 19 километров трассы «Шахты — Цимлянск» выделили 799,6 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

Минтранспорта Ростовской области объявило аукцион для поиска подрядчика, который выполнит третий этап работ по капитальному ремонту автодороги «Шахты — Цимлянск» на участке между восьмым и 27-м километрами в Октябрьском районе. Максимальная стоимость контракта составляет более 799,6 миллиона рублей.

Согласно данным закупки, подрядчику в срок до 1 ноября 2025 года предстоит заменить дорожное и земляное полотно, водопропускные трубы, сигнальные столбики, дорожные знаки, барьерные ограждения и освещение, а также провести капитальный ремонт автомобильного моста, предоставив восемь лет гарантии качества работ.

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Заявку на участие в аукционе можно подать до 9 июня, победителя объявят через пять дней — 14 июня.

Ранее один из давних подрядчиков Минтранспорта Ростовской области проиграл тендер на ремонт донских дорог компании из Санкт-Петербурга.

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