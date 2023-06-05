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В Ростовской области назвали подробности серьезного ДТП с молодым водителем

5 июня 2023, 05:07
Фото: 1mi

В Новочеркасске в ДТП пострадали пассажир и водитель «Лады» вечером 3 июня

В Ростовской области водитель легкового автомобиля, потерявший контроль над управлением, врезался в дерево, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось вечером 3 июня на Харьковском шоссе в Новочеркасске. Водитель «Лады Приора» не смог справиться с управлением и вылетел с дороги.

После этого автомобиль врезался в дерево. Травмы в аварии получили 22-летний водитель и его 26-летний пассажир.

В Ростовской области водитель без прав попал в ДТП, в котором погиб его пассажир
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По информации управления, пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Ростовской области водитель без прав попал в ДТП, в котором погиб его пассажир. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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