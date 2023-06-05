Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
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Происшествие случилось вечером 3 июня на Харьковском шоссе в Новочеркасске. Водитель «Лады Приора» не смог справиться с управлением и вылетел с дороги.
После этого автомобиль врезался в дерево. Травмы в аварии получили 22-летний водитель и его 26-летний пассажир.
По информации управления, пострадавших доставили в больницу.
Ранее в Ростовской области водитель без прав попал в ДТП, в котором погиб его пассажир. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.