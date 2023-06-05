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В Ростовской области подтвердили 50 случаев кори в 2023 году

5 июня 2023, 14:13
Фото: 1MI
В Ростовской области подтвердили 50 случаев кори в 2023 году
В Ростовской области зарегистрировали 50 случаев заболевания корью с начала года, сообщили в правительстве региона.

Все случаи подтвердили лабораторно, из них 22 являются завозными. Всего в регион доставили 20 тысяч доз вакцины для взрослых и еще 9 тысяч доз — для детей.

«Препарат распределили по медицинским учреждениям, в соответствии с количеством запланированных к иммунизации лиц», — уточнили в правительстве.

В Ростовской области зарегистрировали 25 случаев заболевания корью в 2023 году
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На данный момент прививки сделали 3,1 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи несовершеннолетних. Ревакцинировано 3,7 тысячи местных жителей.

Ранее в Ростовской области зафиксировали первый за 2023 год случай тропической малярии.

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