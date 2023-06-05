Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Все случаи подтвердили лабораторно, из них 22 являются завозными. Всего в регион доставили 20 тысяч доз вакцины для взрослых и еще 9 тысяч доз — для детей.
«Препарат распределили по медицинским учреждениям, в соответствии с количеством запланированных к иммунизации лиц», — уточнили в правительстве.
На данный момент прививки сделали 3,1 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи несовершеннолетних. Ревакцинировано 3,7 тысячи местных жителей.
Ранее в Ростовской области зафиксировали первый за 2023 год случай тропической малярии.