Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Происшествие случилось в Шахтах, когда девушка оказалась за ограждением моста и могла сорваться. Внизу находилась железная дорога.
На место прибыли полицейские и представители экстренных служб, чтобы помочь местной жительнице. Один из правоохранителей перелез через ограждение и обхватил рукой девушку, после этого они вместе вернулись обратно.
«Шахтинка была передана сотрудникам скорой медицинской помощи. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в полиции.
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