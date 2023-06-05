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Published Сегодня, 15:07

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В Ростовской области полицейский спас девушку от падения с моста на рельсы

5 июня 2023, 15:07
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области спасли девушку от падения с моста на рельсы
В Ростовской области сотрудники полиции спасли девушку, которая могла упасть с моста, сообщили в региональном УМВД.

Происшествие случилось в Шахтах, когда девушка оказалась за ограждением моста и могла сорваться. Внизу находилась железная дорога.

На место прибыли полицейские и представители экстренных служб, чтобы помочь местной жительнице. Один из правоохранителей перелез через ограждение и обхватил рукой девушку, после этого они вместе вернулись обратно.

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В Ростовской области спасли девушку от падения с моста на рельсы
Видео: 61.мвд.рф

«Шахтинка была передана сотрудникам скорой медицинской помощи. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в полиции.

Ранее в Ростове рассказали о женщине, которая может упасть с Ворошиловского моста.

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