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В Ростовской области в ближайшие два дня ожидается похолодание до +5 °C°

5 июня 2023, 10:03
Фото: Tashkoskim/wikimedia.org
В Ростовской области в ближайшие два дня ожидается похолодание до +5 °C°
В Ростовской области ночью на 6 и 7 июня температура воздуха опустится до +5 градусов, об этом сообщили в областном гидрометцентре.

Согласно данным синоптиков, следующие двое суток, 6 и 7 июня, в Ростовской области ожидается переменная облачность с грозами и дождями, а также ветром скоростью до 18-25 метров в секунду при порывах.

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали о погоде в начале июня
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В большинстве муниципалитетов температура воздуха ночью составит +13-18 градусов, однако на севере похолодает до +5 градусов. Днем воздух не прогреется сильнее +18-24 градусов, только в некоторых районах есть шанс, что температура поднимется до +28 градусов.

Ранее в Ростовской области рассказали, когда закончатся дождя и начнется потепление.

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