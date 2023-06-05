В Ростовской области в ближайшие два дня ожидается похолодание до +5 °C°

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Согласно данным синоптиков, следующие двое суток, 6 и 7 июня, в Ростовской области ожидается переменная облачность с грозами и дождями, а также ветром скоростью до 18-25 метров в секунду при порывах.
В большинстве муниципалитетов температура воздуха ночью составит +13-18 градусов, однако на севере похолодает до +5 градусов. Днем воздух не прогреется сильнее +18-24 градусов, только в некоторых районах есть шанс, что температура поднимется до +28 градусов.
Ранее в Ростовской области рассказали, когда закончатся дождя и начнется потепление.